Чулпан Хаматова сыграет в Бостоне в спектакле режиссера, поддержавшего Украину
Чулпан Хаматова сыграет в спектакле «Наш класс» еврейского режиссера украинского происхождения Игоря Голяка в Бостоне. Актриса назвала постановку «важной» и призналась, что счастлива работать с Голяком.
Спектакль рассказывает историю 10 одноклассников — пяти евреев и пяти поляков, чья дружба рушится из-за пробуждения ненависти. История основана на реальных событиях 1941 года. Новую роль Чулпан Хаматовой раскрыл Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Ранее Хаматова, уехавшая в Латвию, призналась в отсутствии комфорта за границей по сравнению с Москвой. Режиссер Голяк в 2022 году запустил акцию «Артисты за Украину».
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