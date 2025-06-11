Жена комика Дмитрия Позова подтвердила их развод
Жена звезды «Импровизаторов» Дмитрия Позова в своем блоге объявила о расставании с ним. Екатерина Позова публично поздравила комика с 40-летием и подтвердила слухи о разводе.
Екатерина поблагодарила мужа за то, что он был в ее жизни. По словам Позовой, Дмитрий многому ее научил.
«Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив, найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя. С днем рождения», — написала она.
Позже юморист отреагировал на поздравление супруги.
«Ожидание: Йоу, у меня день рождения, юбилей, будет классный день и вечеринка в конце. Мне 40, ха, фигня, подумаешь. Реальность: Курю на балконе второй час в болоте рефлексий и меланхолии. Мне 40. Лучшее поздравление, которое я заслужил», — иронично прокомментировал Позов.
Ранее шоумен признался, что попал в психлечебницу. По словам Дмитрия, проблемы с ментальным здоровьем начались, когда он узнал о тяжелой болезни отца. Затем последовали и скандалы с женой. Позов рассказал, что съехал в съемную квартиру, однако надеялся, что их отношения наладятся.
Супруги были вместе с 2010 года, у них двое детей: дочь Савина и сын Теодор.
*Запрещен в РФ