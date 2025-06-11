Жена комика Дмитрия Позова подтвердила их развод

11 июня 2025, 14:28

Дмитрий и Екатерина Позовы (фото: Instagram* / pozov)

Жена звезды «Импровизаторов» Дмитрия Позова в своем блоге объявила о расставании с ним. Екатерина Позова публично поздравила комика с 40-летием и подтвердила слухи о разводе.





Екатерина поблагодарила мужа за то, что он был в ее жизни. По словам Позовой, Дмитрий многому ее научил.





«Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив, найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя. С днем рождения», — написала она.

«Ожидание: Йоу, у меня день рождения, юбилей, будет классный день и вечеринка в конце. Мне 40, ха, фигня, подумаешь. Реальность: Курю на балконе второй час в болоте рефлексий и меланхолии. Мне 40. Лучшее поздравление, которое я заслужил», — иронично прокомментировал Позов.