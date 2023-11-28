Shot: вдове Караченцова Людмиле Поргиной провели экстренную операцию

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Советской и российской актрисе, вдове народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмиле Поргиной провели срочную операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что ещё в начале осени 75-летняя Поргина почувствовала боли в левой части живота. Однако актриса отказалась от обращения в больницу. Лишь два месяца спустя она отправилась к врачу, который диагностировал доброкачественную опухоль ободочной кишки.
Женщине провели срочную операцию, которая прошло успешно.
В настоящее время Поргина проживает в Дубае. Она покинула театр «Ленком», в котором служила большую часть жизни вместе с мужем. По её словам, причиной для такого шага стало новое руководство, не нацеленное на создание искусства, и отсутствие великих партнёров. От игры в массовых сценах Поргина отказалась, поскольку такие роли для вдовы Николая Караченцова – унизительны.
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Анастасия Чинкова