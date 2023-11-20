В Москве актёр Носик поскользнулся и едва не попал в больницу с раной головы

Фото: iStock/Mihajlo Maricic
Актёр Владимир Носик поскользнулся и упал на улице в Москве, из-за чего очень сильно ушиб голову, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 75-летний актёр оступился и упал неподалёку от своего дома на Васильевской, прохожие помогли пожилому мужчине подняться и вызвали скорую помощь.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у мужчины ушибленную рану спинки носа, рассечение брови, а также открытую рану головы. Актёру наложили швы, однако, от госпитализации он отказался.
Самой известной работой артиста остается сериал «Гостья из будущего», а в настоящий момент он работает над проектами «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».
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Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у мужчины ушибленную рану спинки носа, рассечение брови, а также открытую рану головы. Актёру наложили швы, однако, от госпитализации он отказался.
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Евгения Парфентьева