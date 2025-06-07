Дочь Алсу Микелла Абрамова окончила престижную школу в США
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова окончила престижную американскую школу The Hun School of Princeton. Она отметила выпускной, получив диплом престижного образовательного учреждения.
На Микелле красовалось длинное алое платье с открытыми плечами, а локоны были аккуратными, пишет 7Дней. Ребенок не стал перегружать свой образ аксессуарами, вид был яркий и элегантный.
Журналисты узнали, что год обучения обошелся примерно в шесть миллионов рублей. Алсу не говорила, что Микелла учится за рубежом, чтобы не привлекать внимание к ней. У девочки в 2019 году был сильный стресс из-за пережитого скандала, связанного с шоу «Голос. Дети».
Алсу развелась с Яном Абрамовым, судебные тяжбы экс-супругов завершились в апреле. Помимо Микеллы, у них есть сын Рафаэль и дочь Сафина.
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