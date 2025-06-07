Дочь Алсу Микелла Абрамова окончила престижную школу в США

07 июня 2025, 13:47

Алсу Абрамова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова окончила престижную американскую школу The Hun School of Princeton. Она отметила выпускной, получив диплом престижного образовательного учреждения.