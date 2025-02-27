Швед иракского происхождения и проблемы с алкоголем: где живут и чем занимаются дети Дмитрия Харатьяна

Дмитрий Харатьян (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Дмитрий Харатьян, блондин-красавец и популярный актер, не стал сердцеедом в жизни, а наоборот, приобрел репутацию семьянина.
Известно о двух женщинах, с которыми у него были романтические отношения, и обе стали его женами. Подробнее о его личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Основной причиной развода стало пристрастие актера к алкоголю. Харатьян позже признался, что к браку изначально отнесся несерьезно, и их решение о свадьбе было обусловлено необходимостью получения московской прописки для Марины.
Чтобы сохранить семью, Дмитрий справился со своей зависимостью, и жена вернулась. С тех пор Харатьян не употребляет алкоголь уже более двадцати лет.
Александра получила два высших образования в области финансов и продюсерства, работала в подборе персонала и коучинге. В 2015 году она встретила шведа иракского происхождения Маджида Майе Хеджилоу, с которым у нее завязались отношения, повлиявшие на её здоровье и образ жизни.
Однако их брак закончился разводом в 2022 году. Александра осталась жить в Швеции и сейчас работает в службе поддержки русскоязычных людей. По словам актера, возвращаться в Россию она не планирует. Однако девушка не отказывается от родной страны и корней.
Иван снялся в нескольких фильмах, включая работу у Эльдара Рязанова в «Андерсен. Жизнь без любви». Вернувшись в Россию, он поступил во ВГИК, где получил диплом режиссера, а не актера. Его профессиональный путь начался с короткометражных фильмов, среди которых «Девушка с косой» (2022) и «Душа» (2024).
Читайте также:
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Живет в Париже и оказывает помощь Украине: связь Натальи Водяновой с ДЦП и перевоплощение из «Золушки» в модели
Появились новые сведения о состоянии здоровья Добровольской перед ее смертью
Первая супруга и пристрастие актера к алкоголюДмитрий Харатьян познакомился со своей первой супругой, Мариной Буримовой, во время учебы в Высшем театральном училище имени Щепкина. Они поженились в 1980 году, но их союз продлился недолго — в 1988 году пара развелась, несмотря на общую дочь Александру, родившуюся в 1984 году.
Основной причиной развода стало пристрастие актера к алкоголю. Харатьян позже признался, что к браку изначально отнесся несерьезно, и их решение о свадьбе было обусловлено необходимостью получения московской прописки для Марины.
«Он был, в общем, печальный. Мне было 20 лет, брак длился восемь лет — долгий, очень мучительный, совершенно бездарный, унылый, обреченный. Он изначально был обречен, потому что это было неправильно», — вспоминал Харатьян.
Фото: iStock/Rawf8
Вторая супругаДмитрий Харатьян встретил свою вторую супругу, актрису Марину Мойку, в Одессе во время съемок. Их отношения начались как курортный роман, спустя семь лет они поженились. У пары родился сын Иван. Однако проблемы с алкоголем вмешались в их жизнь, Марина ушла с ребенком.
«Когда мы с ней познакомились, я был "в завязке", три года не пил. Она меня вообще другим человеком знала. И вдруг, когда прошли эти три года, и я позволил себе, она однажды проснулась просто с другим человеком», — рассказывал Харатьян в интервью на телеканале НТВ.
Чтобы сохранить семью, Дмитрий справился со своей зависимостью, и жена вернулась. С тех пор Харатьян не употребляет алкоголь уже более двадцати лет.
Дочь АлександраДочь Дмитрия Харатьяна, Александра, недавно отпраздновала 41-летие. После развода родителей она некоторое время жила с отцом, но позже переехала к матери. Несмотря на это, они поддерживали теплые отношения.
Александра получила два высших образования в области финансов и продюсерства, работала в подборе персонала и коучинге. В 2015 году она встретила шведа иракского происхождения Маджида Майе Хеджилоу, с которым у нее завязались отношения, повлиявшие на её здоровье и образ жизни.
Однако их брак закончился разводом в 2022 году. Александра осталась жить в Швеции и сейчас работает в службе поддержки русскоязычных людей. По словам актера, возвращаться в Россию она не планирует. Однако девушка не отказывается от родной страны и корней.
Фото: iStock/scanrail
Сын ИванСын Дмитрия Харатьяна, Иван, родился 9 марта 1998 года. Он учился в русскоязычной школе на Мальте с седьмого класса, что помогло ему стать более самостоятельным и улучшить знание английского языка.
Иван снялся в нескольких фильмах, включая работу у Эльдара Рязанова в «Андерсен. Жизнь без любви». Вернувшись в Россию, он поступил во ВГИК, где получил диплом режиссера, а не актера. Его профессиональный путь начался с короткометражных фильмов, среди которых «Девушка с косой» (2022) и «Душа» (2024).
Читайте также:
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Живет в Париже и оказывает помощь Украине: связь Натальи Водяновой с ДЦП и перевоплощение из «Золушки» в модели
Появились новые сведения о состоянии здоровья Добровольской перед ее смертью
Дарья Осипова