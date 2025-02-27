Живет в Париже и оказывает помощь Украине: связь Натальи Водяновой с ДЦП и перевоплощение из «Золушки» в модели

Наталья Водянова (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)
Жизнь Натальи Водяновой можно сравнить с современной версией сказки о Золушке: она выросла в бедности, много трудилась, а затем попала на бал и вышла замуж за принца.
После развода ей удалось встретить другого принца. Наталье 28 февраля исполняется 43 года. Подробнее о её жизни читайте в материале «Радио 1».
Наталья родилась в малообеспеченной семье в Горьком (ныне Нижний Новгород). Ее отец покинул семью вскоре после ее рождения, а мама во второй раз вышла замуж и подарила Наташе двух сестер — Оксану и Кристину. Кристина учится в Лондоне благодаря поддержке Натальи, тогда как Оксана страдает от ДЦП и аутистического расстройства.
Мама работала, чтобы обеспечить троих детей и своих престарелых родителей. В юности Наташа носила старую одежду и помогала продавать фрукты, работая в сложных условиях. В 15 лет она начала жить самостоятельно с парнем и параллельно училась в педагогическом колледже, но не смогла закончить обучение.
В начале карьеры Водянова сталкивалась с трудностями, живя в съемной квартире и ограниченных финансовых условиях. Однако вскоре после успешного показа в США на нее посыпались предложения от известных брендов, таких как Кельвин Кляйн, Ив Сен-Лоран и Шанель. Она стала одной из самых востребованных моделей, а ее фотографии украшали обложки престижных журналов.
Супермодель добилась успеха не только в Европе, но и в России, став лицом бренда «Л´Ореаль». После рождения третьего ребенка она объявила о завершении модельной карьеры, чтобы уделять больше времени детям и благотворительности. Ее финансовое положение улучшилось благодаря успешной карьере и богатству мужа, лорда Джастина Портмана. В последний раз Водянова вышла на подиум как модель на показе Valentino, после чего стала появляться только в роли приглашенного гостя.
Фонд занимается строительством игровых площадок, внедрением программ защиты детей с отклонениями в развитии и созданием центров для правовой и социальной поддержки. Для сбора средств Наталья организовала ежегодный марафон, в котором сама участвует, кроме 2014 года, когда была беременна. Также Водянова активно выступает в защиту экологии.
Их отношения быстро развивались, и после поездки в Африку Наталья вернулась беременной. Сын стал наследником семьи Портманов, и вскоре после его рождения они поженились в России, в Петергофе, по желанию Натальи.
После родов модель вернулась к работе всего через 6 недель, беременность пошла ей на пользу. Вторую дочь Нева она родила через 5 лет, а через год появился еще один сын, Виктор.
Вскоре после разрыва Наталья начала встречаться с бизнесменом Антуаном Арно, с которым познакомилась за 4 года до развода. Они начали жить вместе в Париже и стали родителями двух сыновей: Максима и Романа. Пара не спешит вступать в брак, считая это не обязательным для их отношений.
Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о своей помолвке в 2019 году, но из-за пандемии их свадьба была отложена. 19 сентября 2020 года они расписались в парижской мэрии.
Это вызывает смешанные чувства. С одной стороны, она родилась в России и продолжает помогать семьям и больным детям, оставаясь связанной с родиной. С другой стороны, Франция стала для нее домом, что, возможно, затрудняет ее понимание глубоких причин СВО.
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Биография Натальи Водяновой: от нижегородского рынка до мировых подиумовНаталья Водянова — девушка, которая начинала с торговли на продуктовом рынке в Нижнем Новгороде. Она сумела добиться успеха на мировых подиумах. Карл Лагерфельд считал её своей музой, а модный дом «Chanel» выбрал Водянову в качестве своего лица.
Наталья родилась в малообеспеченной семье в Горьком (ныне Нижний Новгород). Ее отец покинул семью вскоре после ее рождения, а мама во второй раз вышла замуж и подарила Наташе двух сестер — Оксану и Кристину. Кристина учится в Лондоне благодаря поддержке Натальи, тогда как Оксана страдает от ДЦП и аутистического расстройства.
Мама работала, чтобы обеспечить троих детей и своих престарелых родителей. В юности Наташа носила старую одежду и помогала продавать фрукты, работая в сложных условиях. В 15 лет она начала жить самостоятельно с парнем и параллельно училась в педагогическом колледже, но не смогла закончить обучение.
Фото: iStock/Natalia Bodrova
Начало модельной карьерыНаталья Водянова начала свою модельную карьеру в 17 лет, когда ее заметил фотограф на курсах в Нижнем Новгороде. Поддержанная матерью, она отправилась в Москву на кастинг модельного агентства и заняла 2 место на конкурсе красоты, что привлекло внимание дизайнера Жан-Поля Готье.
В начале карьеры Водянова сталкивалась с трудностями, живя в съемной квартире и ограниченных финансовых условиях. Однако вскоре после успешного показа в США на нее посыпались предложения от известных брендов, таких как Кельвин Кляйн, Ив Сен-Лоран и Шанель. Она стала одной из самых востребованных моделей, а ее фотографии украшали обложки престижных журналов.
Фото: iStock/pinkomelet
«Я поняла, что во мне что-то есть. Ведь на меня обращают внимание мужчины. Тогда интуиция начала подсказывать, что в моей жизни что-то необычное будет связано с моей внешностью», — вспоминала прошедшие годы Водянова.
Супермодель добилась успеха не только в Европе, но и в России, став лицом бренда «Л´Ореаль». После рождения третьего ребенка она объявила о завершении модельной карьеры, чтобы уделять больше времени детям и благотворительности. Ее финансовое положение улучшилось благодаря успешной карьере и богатству мужа, лорда Джастина Портмана. В последний раз Водянова вышла на подиум как модель на показе Valentino, после чего стала появляться только в роли приглашенного гостя.
Фильмы с Натальей Водяновой
- 2013 Мадемуазель Си (Mademoiselle C.);
- 2013 Влюблённые (Belle du Seigneur);
- 2012 Влюблённые;
- 2010 Битва титанов (Clash of the Titans);
- 2010 Битва титанов;
- 2009 Пробка;
- 2001 Агент «Стрекоза» (CQ).
Фото: iStock/fergregory
БлаготворительностьНаталья Водянова и Джастин Портман основали благотворительный фонд «Обнаженные сердца» в 2005 году, чтобы поддерживать семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.
Фонд занимается строительством игровых площадок, внедрением программ защиты детей с отклонениями в развитии и созданием центров для правовой и социальной поддержки. Для сбора средств Наталья организовала ежегодный марафон, в котором сама участвует, кроме 2014 года, когда была беременна. Также Водянова активно выступает в защиту экологии.
Личная жизнь и дети Натальи ВодяновойЮная Наталья Водянова познакомилась со своим будущим мужем, английским аристократом Джастином Портманом, на вечеринке, где они сначала сильно повздорили. Однако это не помешало ему пригласить ее на ужин.
Их отношения быстро развивались, и после поездки в Африку Наталья вернулась беременной. Сын стал наследником семьи Портманов, и вскоре после его рождения они поженились в России, в Петергофе, по желанию Натальи.
После родов модель вернулась к работе всего через 6 недель, беременность пошла ей на пользу. Вторую дочь Нева она родила через 5 лет, а через год появился еще один сын, Виктор.
Джастин Портман и трещина в бракеНаталья Водянова и Джастин Портман считались стильной и дружной парой, но их брак дал трещину в 2010 году, официально он был расторгнут в 2011 году. Несмотря на развод, они сохранили хорошие отношения и совместное воспитание детей.
Вскоре после разрыва Наталья начала встречаться с бизнесменом Антуаном Арно, с которым познакомилась за 4 года до развода. Они начали жить вместе в Париже и стали родителями двух сыновей: Максима и Романа. Пара не спешит вступать в брак, считая это не обязательным для их отношений.
Наталья Водянова и Антуан Арно объявили о своей помолвке в 2019 году, но из-за пандемии их свадьба была отложена. 19 сентября 2020 года они расписались в парижской мэрии.
Наталья Водянова сейчас: чем занимается топ-модель в 2025 годуНаталья Водянова по-прежнему живет в Париже вместе с мужем и детьми. Она активно участвует в модных показах и занимается благотворительной деятельностью.
СВОМодель оказывает поддержку украинскому населению. Ранее супермодель открыто высказалась против проведения специальной операции.
«Как мать, в случае любых потрясений я могу думать только о детях. В эти дни мое сердце и мои мысли с матерями и женщинами, которых уже коснулось и еще может коснуться происходящее на Украине, я думаю только о них и их детях», — заявила она.
Это вызывает смешанные чувства. С одной стороны, она родилась в России и продолжает помогать семьям и больным детям, оставаясь связанной с родиной. С другой стороны, Франция стала для нее домом, что, возможно, затрудняет ее понимание глубоких причин СВО.
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