Появились новые сведения о состоянии здоровья Добровольской перед ее смертью

Евгения Добровольская (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Российская актриса Евгения Добровольская, ушедшая из жизни 10 января, успела завершить съемки в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню». Режиссер картины Александр Фомин рассказал о том, что актриса не жаловалась на свое самочувствие во время работы над проектом, несмотря на то, что в последние месяцы боролась с онкологией. Об этом пишет «5-tv.ru».
«Она это хранила в себе. Работала всю смену. Ни на что не жаловалась. Мне уже после сказали, что она болеет. Но по съемкам нельзя было сказать. Она выкладывалась на сто процентов. В тот момент я не подозревал», — отметил Фомин в интервью Пятому каналу.
Фильм, который рассказывает историю мужчины, разочаровавшегося в жизни и впавшего в кому — преддверие загробного мира, выйдет на большие экраны в марте. Последняя роль Добровольской стала значимой в ее карьере и оставит яркий след в памяти зрителей.
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Родной театр Евгении Добровольской, МХТ имени Чехова, оказывал ей финансовую поддержку, покрывая расходы на дорогостоящее лечение. Летом она еще выступала в спектакле «Космос», зрители не подозревали о ее борьбе с тяжелой болезнью.
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