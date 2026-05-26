Сидни Суини предупредили о рисках для карьеры из-за откровенных сцен в «Эйфории»

26 мая 2026, 18:18

Роль в «Эйфории» может закрепить за Сидни Суини определённый образ

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Сидни Суини столкнулась с критикой и обеспокоенностью экспертов после новых откровенных сцен в сериале «Эйфория». По мнению специалистов по репутации, подобные роли могут негативно повлиять на дальнейшую карьеру актрисы. Об этом сообщает Radar Online.





Поводом для обсуждений стал один из последних эпизодов шоу, где 28-летняя актриса появилась в откровенной сцене. Кризис-менеджер Дэйв Кваст отметил, что проект помог Суини заявить о себе как о смелой артистке, однако внимание публики всё чаще сосредоточено не на её актёрской игре, а на сексуализированном образе.





«Проблема не в том, что она играет такие роли. Проблема в том, чтобы эти роли воспринимались как осознанный выбор персонажа, а не как основа всего её бренда», — сказал специалист.