«Сильно перенервничала»: Водонаева рассказала, как перенесла два инсульта за полтора месяца
В новом выпуске подкаста «НеДудь» модель Алена Водонаева поделилась откровенной историей о тяжелом периоде в своей жизни. За два месяца звезда перенесла два инсульта.
Причиной проблем со здоровьем, по словам телеведущей, стали сильный нервный стресс и предательство партнера по бизнесу. Водонаева рассказала, что из‑за его действий она понесла серьезные финансовые потери.
«Очень неправильно поступил в тот месяц мой партнер по бизнесу, я очень сильно перенервничала, попала на большие деньги, и мне нужно было сохранить команду, воскресить бизнес, что я, собственно говоря, и сделала. Открыла свой салон красоты», — поделилась модель.Несмотря на успешное решение деловых проблем, здоровье дало сбой. Первый инсульт произошел внезапно: находясь в машине скорой помощи Алена не могла осознать, как подобное могло случиться с молодой женщиной. Через полтора месяца случился второй приступ.
После инсультов телеведущая прошла комплексную реабилитацию. Ей назначили полугодовой курс антидепрессантов, побочный эффект от которых, как считает Водонаева, сохраняется до сих пор.