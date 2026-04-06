«Сильно перенервничала»: Водонаева рассказала, как перенесла два инсульта за полтора месяца

06 апреля 2026, 05:23

Водонаева рассказала, как перенесла два инсульта за полтора месяца

В новом выпуске подкаста «НеДудь» модель Алена Водонаева поделилась откровенной историей о тяжелом периоде в своей жизни. За два месяца звезда перенесла два инсульта.





Причиной проблем со здоровьем, по словам телеведущей, стали сильный нервный стресс и предательство партнера по бизнесу. Водонаева рассказала, что из‑за его действий она понесла серьезные финансовые потери.



«Очень неправильно поступил в тот месяц мой партнер по бизнесу, я очень сильно перенервничала, попала на большие деньги, и мне нужно было сохранить команду, воскресить бизнес, что я, собственно говоря, и сделала. Открыла свой салон красоты», — поделилась модель.