05 апреля 2026, 22:22

Актриса Елена Дудина впервые вышла на публику после родов в элегантном образе

Елена Дудина (Фото: Instagram*/elena_dudina_official)

Актриса Елена Дудина посетила торжественный концерт в Нижегородском театре оперы и балета. Фото она публиковала в соцсетях (на момент публикации отсутствует, — прим. ред.).





Для мероприятия она выбрала утончённый вечерний образ: длинную шелковую юбку и чёрный жакет с баской. Спустя несколько месяцев после родов артистка выглядит отлично. Этот выход стал одним из первых с момента пополнения в семье.



Напомним, 13 октября 2025 года у пары родился сын Леон — долгожданный ребёнок, о котором они мечтали несколько лет. О своей беременности Елена сообщила поклонникам прошлым летом.



Ранее супруг звезды Анатолий Руденко поделился эмоциями от процесса родов. По его словам, он испытал настоящее потрясение — они длились шесть часов, и всё это время артист чувствовал себя растерянно.



