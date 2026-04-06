Стармер выступил против концерта Канье Уэста в Великобритании

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер выступил с жесткой критикой в адрес организаторов фестиваля Wireless Festival из‑за приглашения рэпера Канье Уэста (Ye) в качестве хедлайнера. Об этом пишет Mirror.



Глава правительства назвал решение допустить артиста «глубоко тревожным», подчеркнув недопустимость прославления лиц с историей антисемитских заявлений.

«Глубоко тревожно, что Канье Уэст получил приглашение выступить на Wireless Festival, несмотря на его предыдущие антисемитские замечания и прославление нацизма», — заявил Стармер.

Реакцию премьер‑министра поддержали еврейские организации страны. Глава Holocaust Educational Trust Карен Поллок подчеркнула, что приглашение Канье Уэста вызывает страдания у британских евреев. Президент совета депутатов британских евреев Фил Розенберг также осудил решение организаторов, назвав его «абсолютно неправильным».

Музыкальный фестиваль запланирован в Финсбери‑парке на севере Лондона. Примечательно, что изначально главным спонсором мероприятия должна была выступить компания Pepsi, однако она отказалась от финансирования из‑за участия Канье Уэста в программе.

*принадлежит Meta, запрещённой в РФ


Александр Огарёв

