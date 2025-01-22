Сын Михаила Боярского рассказал, что запрещено в их семье

Фото: Михаил Боярский и Сергей Боярский (соцсети)
Проблема отцов и детей актуальна в любое время, и очень важно достичь в семье взаимопонимания и спокойствия.
Председатель комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с «Радио 1» заявил, что конкретных правил в их семье нет, однако некоторые «замечания» имеют место быть.
По его мнению, в воспитании детей играет важную роль атмосфера, царящая в семье, а именно отношения между родителями.
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«Я делаю замечания, если слышу вдруг появившиеся в лексиконе некрасивые слова, просторечие. Стараюсь, чтобы не было таких слов-паразитов, которые, к сожалению, даже взрослые часто используют, а к детям они прилипают еще больше. Но никах схем воспитания у меня нет», — сказал депутат.
По его мнению, в воспитании детей играет важную роль атмосфера, царящая в семье, а именно отношения между родителями.
«Если родители не ругаются и не хамят, ведут себя правильно и между собой, и во внешнем контуре, то дети все впитают, как губки, и будут повторять. Родители должны начинать с себя, потому что дети — это наше отражение», — сказал Боярский.
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Анастасия Бондарева