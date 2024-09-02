«Учение меня не интересовало»: Михаил Боярский рассказал про свое школьное время

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Для школьников и учителей начало осени знаменуется праздником знаний.
Советский и российский актёр театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант Михаил Боярский в беседе с «Радио 1» рассказал о своем школьном прошлом.
Он добавил, что современные школьники сильно отличаются от их поколения, потому советовать что-то сложно.
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«Это самый большой праздник был для меня. Самое главное было увидеть всех друзей, одноклассников, школьных приятелей, учителей. Учение меня не интересовало: ни предметы, ни сам процесс. А вот встреча с близкими и друзьями, поделиться с ними впечатлениями о лете. Увидеться в кулуарных местах хорошей мужской компанией, поговорить о музыке, о спорте, кто что узнал нового. Я поэтому приходил в школу за несколько часов до начала уроков, чтобы насладиться атмосферой школьной жизни», — поделился артист.
Он добавил, что современные школьники сильно отличаются от их поколения, потому советовать что-то сложно.
«Чтобы они, наверное, и учителя, и ученики, понимали, что они наше будущее, и все зависит от них в нашей стране. Это не развлечение, а серьезный труд. Чем раньше они поймут, тем большего добьются», — сказал Боярский.
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Анастасия Бондарева