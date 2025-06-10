Сын Михаила Круга сыграет свадьбу с девушкой, которую встретил на «Давай поженимся!»
Александр Круг предложил своей возлюбленной Ульяне Сытиновой стать его женой.
Сегодня сын исполнителя хита «Владимирский централ» и его возлюбленная рассказали о своем счастье. Александр Круг и его избранница показали видео, снятое на Таиланде. Там 23-летний артист попросил Ульяну стать его женой.
Пара посетила достопримечательность острова Пхукет — Биг Будду. Пока девушка смотрела на гору, молодой человек встал на одно колено, достал красную коробочку с кольцом и открыл. Сытинова смутилась и улыбнулась. Потом артист одел ей кольцо на палец и вручил букет. Ульяна кивнула в знак согласия, после чего они поцеловались.
«Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной», — отметил Александр в личном блоге.
Многие пользователи назвали его достойным мужчиной и пожелали им счастья.
Сын известного музыканта стал одним из наиболее ярких участников проекта «Новая Фабрика звезд». Год назад Александр объявил, что «безумно любил» девушку. Они разошлись. Потом артист вступил в новые отношения, однако и они закончились.
Круг решил попробовать найти любовь на программе «Давай поженимся!». Вместе с мамой Ириной он в конце декабря 2024-го появился в студии Первого канала. Там артист и встретил Ульяну.
Пара рассекретила роман в конце февраля. Тогда Александр поделился в личном блоге видео, на котором прижимает любимую к себе, а она нежно его целует.
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