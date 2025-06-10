Сын Михаила Круга сыграет свадьбу с девушкой, которую встретил на «Давай поженимся!»

10 июня 2025, 18:59

Ульяна Сытинова и Александр Круг (Фото: Инстаграм* @alexanderkkrug)

Александр Круг предложил своей возлюбленной Ульяне Сытиновой стать его женой.





Сегодня сын исполнителя хита «Владимирский централ» и его возлюбленная рассказали о своем счастье. Александр Круг и его избранница показали видео, снятое на Таиланде. Там 23-летний артист попросил Ульяну стать его женой.



Пара посетила достопримечательность острова Пхукет — Биг Будду. Пока девушка смотрела на гору, молодой человек встал на одно колено, достал красную коробочку с кольцом и открыл. Сытинова смутилась и улыбнулась. Потом артист одел ей кольцо на палец и вручил букет. Ульяна кивнула в знак согласия, после чего они поцеловались.





«Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной», — отметил Александр в личном блоге.