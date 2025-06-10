Воробьев и Гарифуллина впервые вышли в свет после тайной свадьбы
Воробьев и Гарифуллина замечены на премьере фильма «Больше чем футбол»
Алексей Воробьев недавно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Накануне артист появился с женой на премьере фильма «Больше чем футбол», но пара предпочла не позировать вместе фотографам. Об этом пишет КП.
Воробьев ранее объяснял свое стремление к приватности:
«Если человек действительно находит настоящее сокровище, он не спешит делать и публиковать в сеть фотографию», — рассказал он в эфире программы «Центральное телевидение».Как подмечают журналисты, пара сидела рядом в зале, обмениваясь взглядами.