Воробьев и Гарифуллина впервые вышли в свет после тайной свадьбы

10 июня 2025, 18:18

Воробьев и Гарифуллина замечены на премьере фильма «Больше чем футбол»

Алексей Воробьев (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников )

Алексей Воробьев недавно женился на оперной диве Аиде Гарифуллиной. Накануне артист появился с женой на премьере фильма «Больше чем футбол», но пара предпочла не позировать вместе фотографам. Об этом пишет КП.





Воробьев ранее объяснял свое стремление к приватности:





«Если человек действительно находит настоящее сокровище, он не спешит делать и публиковать в сеть фотографию», — рассказал он в эфире программы «Центральное телевидение».

