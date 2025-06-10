«Назвали не в честь зефира»: Лиза Моряк объяснила редкое имя дочери

Лиза Моряк заявила, что назвала дочь не в честь марки зефира
Сарик Андреасян и Лиза Моряк с детьми (фото: Instagram* @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк 10 мая стала мамой во второй раз. 29-летняя жена режиссёра Сарика Андреасяна родила дочь, которую назвали Шарлиз.



Звезда сериала «Жизнь по вызову» опубликовала в своём личном блоге обращение от лица дочери. Спустя два месяца после родов артистка попросила перестать ассоциировать имя малышки с зефиром.

«Всем привет! Меня зовут Шарлиз! Хочу сразу сказать, что родители назвали меня не в честь зефира. У имени Шарлиз красивое значение, и, говорят, что с таким именем есть крутая актриса», – написала Моряк.
Актриса убеждена, что её дочь полностью довольна жизнью, поскольку у неё есть любящие и весёлые родители, маленькая сестрёнка и заботливые родственники. Елизвета подчеркнула, что пока младшая наследница похожа на неё, однако темперамент у Шарлиз сильно отличается от старшей сестры. В связи с этим Моряк пошутила, что наконец-то родила ребёка, который не является «копией какого-то там Сарика».

Напомним, что Лиза Моряк и Сарик Андреасян поженились в 2022 году. Через год у них родилась дочь Элизабет.

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Анастасия Чинкова

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