«Назвали не в честь зефира»: Лиза Моряк объяснила редкое имя дочери

10 июня 2025, 18:34

Лиза Моряк заявила, что назвала дочь не в честь марки зефира

Сарик Андреасян и Лиза Моряк с детьми (фото: Instagram* @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк 10 мая стала мамой во второй раз. 29-летняя жена режиссёра Сарика Андреасяна родила дочь, которую назвали Шарлиз.





Звезда сериала «Жизнь по вызову» опубликовала в своём личном блоге обращение от лица дочери. Спустя два месяца после родов артистка попросила перестать ассоциировать имя малышки с зефиром.





«Всем привет! Меня зовут Шарлиз! Хочу сразу сказать, что родители назвали меня не в честь зефира. У имени Шарлиз красивое значение, и, говорят, что с таким именем есть крутая актриса», – написала Моряк.