Сын Шварценеггера заявил, что смог сбросить 14 кг из-за отказа от одного продукта

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Сына американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер Шварценеггер похудел на 14 кг благодаря отказу от популярного продукта, передает журнал People.
27-летний Шварценеггер посетил мероприятие Beacher Vitality Happy & Healthy в Лос-Анджелесе, где рассказал о том, как привести себя в форму. По словам сына знаменитого актера, данный процесс занял у него более пяти лет.
Кристофер поделился, что ему удалось сбросить 14 кг за 40 дней, когда он отказался от хлеба на время Великого поста перед Пасхой. Стоит отметить, что беспокойство по поводу лишнего веса у Шварценеггера-младшего началось еще в школьные годы.
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Кристофер поделился, что ему удалось сбросить 14 кг за 40 дней, когда он отказался от хлеба на время Великого поста перед Пасхой. Стоит отметить, что беспокойство по поводу лишнего веса у Шварценеггера-младшего началось еще в школьные годы.
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Екатерина Коршунова