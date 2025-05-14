Бывшая сотрудница MIA BOYKA обвинила певицу в плагиате

Mia Boyka (Фото: Telegram @MIABOYKA3)
Бывший PR-менеджер Mia Boyka Александра Рей в беседе с Telegram-каналом «Звездач» обвинила исполнительницу в плагиате песни.
По словам Рей, в композиции «Изумруд» звучат строчки, которые были придуманы ей. Экс-менеджер певицы рассказала, что она давно принимала участие в написании песни, но трек тогда не вышел.
Сотрудничество Рей и Boyka было прекращено. Александра уточнила, что не хочет ни с кем ругаться и выяснять отношения. Однако Рей обидело то, что артистка не поблагодарила ее.
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Сотрудничество Рей и Boyka было прекращено. Александра уточнила, что не хочет ни с кем ругаться и выяснять отношения. Однако Рей обидело то, что артистка не поблагодарила ее.
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Екатерина Коршунова