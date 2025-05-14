Экс-солистка Serebro показала своего избранника

Вокруг развода Михаила Галустяна и Виктории Штефанец много разговоров. Хотя пара разошлась мирно, детали такого решения супруги не раскрыли. Скорее всего, развод Михаила Галустяна с женой Викторией после 18 лет брака вызван его любвеобильностью, поделился с «Комсомольской Правдой» продюсер Сергей Дворцов.