Экс-солистка Serebro показала своего избранника

Катя Кищук (Фото: Инстаграм* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)
Певица, бывшая участница группы Serebro Катя Кищук выложила в своем блоге фотографию с комиком и пародистом Сатиром (Ильей Шабельниковым).
На опубликованном снимке юморист целует исполнительницу в щеку, а она обнимает его. В своем блоге Кищук также опубликовала скриншот переписки с Сатиром.
Пользователи в комментариях предположили, что теперь артисты состоят в отношениях.
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*Запрещен в РФ
Катя Кищук и Сатир (Фото: Инстаграм* @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)
Пользователи в комментариях предположили, что теперь артисты состоят в отношениях.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова