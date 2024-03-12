Экстрасенс Миронова допустила ухудшение состояния здоровье Кейт Миддлтон

Фото: istockphoto.com/Алексей Витвицкий
Экстрасенс Дарья Миронова высказала мнение о том, что состояние здоровья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон может ухудшиться с восшествием её супруга принца Уильяма на престол.
«Из-за того, что королевская семья косвенно виновата в том, что принцесса Диана погибла, все пришедшие в их династию женщины перенимают на себя участь «королевы людских сердец», как называли Леди Ди многие. Более того, все может сильнее обостриться, и женские болезни Кейт усугубятся после восхождения на престол ее супруга Уильяма», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Миронова.
Ранее ведущие мировые СМИ отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трёх её детей из-за подозрений в том, что он мог быть отредактирован.
Читайте также:
Ведущие мировые СМИ отозвали фото принцессы Уэльской из-за подозрений на ретушь
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обнародовала первое фото после своей операции
Дядя Кейт Миддлтон опроверг теории заговора о здоровье принцессы Уэльской
Мелисса Тимофеева