Сына актрисы Натальи Бардо ударило током

Наталья Бардо (Фото: Instagram* @bardonata)
Наталья Бардо сообщила в своем блоге, что ее 9-летнего сына Эрика ударило током.
Актриса опубликовала ролик, на котором ее сын пытается покормить осла через забор. В момент, когда мальчик протягивал траву животному, он задел рукой забор — Эрика ударило током. Ребенок заплакал и пожаловался матери.
Напомним, в 2016 году Наталья Бардо начала встречаться с режиссером Марюсом Вайсбергом, от которого родила сына Эрика.
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Напомним, в 2016 году Наталья Бардо начала встречаться с режиссером Марюсом Вайсбергом, от которого родила сына Эрика.
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Екатерина Коршунова