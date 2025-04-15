«Муж меня довел до слез»: Наталья Бардо рассказала о сюрпризе от любимого

Наталья Бардо (Фото: Инстаграм* @bardonata)
Наталья Бардо показала в своих соцсетях, какой сюрприз для нее устроил супруг. Актриса так расчувствовалась, что едва не расплакалась.
Звезда сериала «Анжелика» в 2016 году рассказала публике о своих отношениях с режиссером Марюсом Вайсбергом. Пара воспитывают восьмилетнего сына Эрика, однако пока так и не заключила брак.
Возлюбленные обожают радовать друг друга. Накануне Наталья отметила день рождения и все еще получает подарки. Самый роскошный ей сделал супруг. Наталья запечатлела этот чудесный момент на видео.
Марюс вручил актрисе пакет, из которого она достала плюшевого медведя. Бардо сначала немного расстроилась, но затем поняла, что внутри игрушки что-то есть. Участница шоу «Новые звезды в Африке» достала красную коробочку, в которой были бриллиантовые серьги.
Бардо бросилась целовать возлюбленного.
Выяснилось, что Бардо страстно желала эти серьги с того момента, как увидела их у подруги.
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Возлюбленные обожают радовать друг друга. Накануне Наталья отметила день рождения и все еще получает подарки. Самый роскошный ей сделал супруг. Наталья запечатлела этот чудесный момент на видео.
Марюс вручил актрисе пакет, из которого она достала плюшевого медведя. Бардо сначала немного расстроилась, но затем поняла, что внутри игрушки что-то есть. Участница шоу «Новые звезды в Африке» достала красную коробочку, в которой были бриллиантовые серьги.
Бардо бросилась целовать возлюбленного.
«Муж меня довел до слез. Бриллианты огромные! Я должна примерить!» — отметила артистка.
Выяснилось, что Бардо страстно желала эти серьги с того момента, как увидела их у подруги.
«Я стеснялась спросить, где она их нашла. Они непохожи на остальные бриллиантовые пусеты. Они прилегают к уху будто вплотную при том, что у них приличный размер. В итоге я решилась и спросила у Кати, что это за бренд, и Марюс услышал. Ну а дальше по видео всё понятно», — откровенничала Наталья.
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Ольга Енгалычева