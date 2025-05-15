Светская львица Надежда Оболенцева скрывает, что родила ребенка

Надежда Оболенцева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
41-летняя светская львица Надежда Оболенцева стала мамой. Об этом пишет Telegram-канал «Антиглянец».
Согласно предварительным данным, у Оболенцевой родился сын, которого назвали Марком. О беременности светской львицы поклонники заговорили еще несколько месяцев назад, когда она перестала носить корсет. На одном из последних видео в блоге у нее заметили округлившийся живот.
Примечательно, что Надежда никак не комментирует эту новость. Отцом ребенка, вероятно, является супруг Оболенцевой — миллиардер Евгений Швидлер. Они поженились в начале 2025 года.
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Примечательно, что Надежда никак не комментирует эту новость. Отцом ребенка, вероятно, является супруг Оболенцевой — миллиардер Евгений Швидлер. Они поженились в начале 2025 года.
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Екатерина Коршунова