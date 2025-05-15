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Светская львица Надежда Оболенцева скрывает, что родила ребенка

Экс-жена Резо Гигинеишвили Оболенцева скрывает рождение ребенка от миллиардера
Надежда Оболенцева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Надежда Оболенцева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

41-летняя светская львица Надежда Оболенцева стала мамой. Об этом пишет Telegram-канал «Антиглянец».
Согласно предварительным данным, у Оболенцевой родился сын, которого назвали Марком. О беременности светской львицы поклонники заговорили еще несколько месяцев назад, когда она перестала носить корсет. На одном из последних видео в блоге у нее заметили округлившийся живот.

Примечательно, что Надежда никак не комментирует эту новость. Отцом ребенка, вероятно, является супруг Оболенцевой — миллиардер Евгений Швидлер. Они поженились в начале 2025 года.

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«Ему и так непросто»: почему ведущий Андрей Малахов скрывает своего сына
Малахов скрывает своего сына Александра, потому что тому и так непросто
15 мая 2025, 12:51

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телеведущий Андрей Малахов скрывает своего сына Александра от публики, потому что, по мнению журналиста, тому и так непросто. Подробности звезда передачи «Пусть говорят» раскрыл в шоу ALEKÓ IN MY BAG.
«Мне кажется, что это только будет разрушать его внутреннее восприятие мира и самооценку. Ему и так непросто, когда мы где-то и люди побегают с просьбами сфотографироваться. Причем он это замечает раньше, чем я. Он понимает, кто папа и это тоже внутренняя ответственность, которая, может, его до конца не радует», — пояснил Малахов.
Александр появился на свет в 2017 году в браке Малахова с Натальей Шкулевой. Родители предпочитают ничего не рассказывать о жизни сына. Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в 2011 году.

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Цена на особняк Пугачевой упала до 130 млн рублей
15 мая 2025, 12:49

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)

Цена на особняк примадонны Аллы Пугачевой в Подмосковье упала на 22 миллиона рублей. Как пишет KP.RU, стоимость недвижимости равна 130 миллионам. Ходят слухи, что падение ценника связано с желанием поскорее избавиться от дома, а сделать это по завышенной цене — сложно.
Дом располагается в Бережках на первой линии Истринского водохранилища. Особняк построен в конце 90-х, а в «нулевые» там отдыхали коллеги Пугачевой по цеху. Выйдя замуж в пятый раз, исполнительница переехала из Бережков в Грязь к супругу.

Как писали СМИ, свой особняк Алла Борисовна переписала на внука Никиту Преснякова в 2014 году. Звездный внук с супругой переехал из России в США еще в 2022 году. Сейчас он выступает за океаном и хочет приобрести дом там, но для этого ему нужно избавиться от бабушкиной недвижимости.

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15 мая 2025, 12:31

Владимир Селиванов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Реальный пацан» Владимир Селиванов раскрыл подробности отношений с сетевой знаменитостью Александрой Калмыковой, беседуя с Леди Mail. Два года назад актер развелся и встретил новую возлюбленную. Пара быстро съехалась, а через год у них родился сын Кирилл. Селиванов подчеркивает, что они с Александрой думают обвенчаться, однако отношения звезд неидеальны.
«Иногда возникают недопонимания и споры, но, как мы часто делимся в соцсетях, для нас очень важно общение. Мы никогда не откладываем проблемы и стараемся решать их сразу. Я считаю, что именно в этом заключается залог успеха наших отношений», — прокомментировал Селиванов.
Он добавил, что всегда обсуждает с детьми волнующие темы и старается находить с ними общий язык.

«Моя цель — развивать их личностные качества и помогать им становиться лучше», — добавил он.
У артиста есть дочь Ева, а еще он воспитывает детей Калмыковой Соню и Даню. Мужчина считает, что он не строгий, но справедливый отец.

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15 мая 2025, 12:20

Степан Меньщиков (Фото: ВКонтакте @menshikov_stepan)

Шоумен Степан Меньщиков вновь появился на телеэкранах, но уже не в культовом «Доме-2», а в реалити-шоу «Выживалити». Правда, задержался он там недолго: зрители не спешили проявлять интерес, а новые участники явно не были впечатлены его звездным прошлым. Увы, харизма начала 2000-х работает не на всех. Подробнее в материале «Радио 1».

От Водонаевой до Бони: любовные драмы на экране


В «Доме-2» Меньщиков был настоящим мотором происходящего: весёлый, остроумный, с непредсказуемым поведением. На проекте он закрутил роман с Аленой Водонаевой — отношения длились около полутора лет, но быстро сошли на нет. Затем была короткая, но бурная история с Викторией Боней. Со стороны казалось, что чувства кипят, но позже Боня заявила, что весь роман был якобы постановкой. Степан же с улыбкой уклонился от комментариев, оставив всё на усмотрение публики.

Семейные истории: дети, измены и ДНК-тесты


После ухода из шоу Меньщиков попытался построить семью. В 2011 году он начал отношения с Евгенией Шамаевой, у них родилось двое детей. Но в 2017 году грянул скандал: ДНК-тест подтвердил, что старший ребёнок — не его. Позже Евгения закрутила роман с другом Меньщикова, но и он не оказался отцом. История завершилась разводом.

Вторую попытку создать семейную жизнь Степан предпринял в 2019 году — на отдыхе в Таиланде он познакомился с риелтором Ангелиной Монах. Всё развивалось стремительно: через месяц она забеременела, в 2020-м пара поженилась, а вскоре родилась дочь Степания. Однако доверие оказалось подорвано — после подозрений в измене Меньщиков настоял на ДНК-тесте, который подтвердил отцовство. Но это не спасло брак: в 2024 году Ангелина объявила о разводе.

К слову, сам Степан позже стал утверждать, что никакого развода не было, обвиняя СМИ в искажении фактов. Однако журналисты лишь зафиксировали его собственные слова.

Степан Меньщиков (Фото: кадр из шоу «Выживалити»)

Попытка стать риелтором и возвращение в Москву


Живя в Таиланде, Степан пытался подхватить дело жены и заняться недвижимостью, но за год так и не сумел продать ни одного объекта. В итоге он вернулся в Россию, где продолжил заниматься привычным делом — вести мероприятия, свадьбы и корпоративы.

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Новая внешность и попытка перезапуска


Несмотря на все жизненные перипетии, Меньщиков держит себя в форме, занимается спортом, готовит и активно ведёт соцсети. В 2018 году он сделал пересадку волос в Турции, чем остался доволен. Учит английский, шутит над собой и старается оставаться на виду.

«Выживалити»: возвращение не состоялось


В 2025 году Меньщиков попытался вернуться в большую игру, приняв участие в реалити-шоу «Выживалити» на канале «Пятница!». Но формат оказался не его. Молодая аудитория восприняла его с холодком, не узнала, не оценила. Для многих он — просто человек из прошлого. Уже к пятому выпуску Степан покинул проект.

Степан Меньщиков (Фото: кадр из шоу «Выживалити»)

Что дальше?


Сегодня Меньщикову 47 лет. Он по-прежнему артистичен и харизматичен, но для успеха этого уже недостаточно. Новое время требует другой энергии — искренности, актуальности и прозрачности.

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Рената Литвинова показала 23-летнюю дочь после новостей о ее беременности
15 мая 2025, 12:19

Рената Литвинова и Ульяна Добровская (Фото: Инстаграм* @renatalitvinovaofficiall)

Рената Литвинова снялась с 23-летней дочерью Ульяной Добровской, которую многие поклонники подозревают в беременности.
Актриса опубликовала в своем блоге снимок с дочкой, на котором обе позировали в зеркале. На новом фото у Ульяны не был заметен округлившийся живот, поэтому, вполне вероятно, что она все-таки не в положении.

Напомним, слухи о беременности дочери Литвиновой появились в январе текущего года. Ульяну заметили на публике в платье, под которым многие поклонники разглядели округлившиеся формы.

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