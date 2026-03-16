Назван лучший фильм 2026 года по версии «Оскара»
Американская киноакадемия объявила лауреатов 98-й премии «Оскар». Трансляцию вел телеканал ABC.
Лучшим фильмом 2026 года стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Как оказалось, картина победила в шести номинациях. Андерсон удостоился награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер.
Также лента победила в номинации «Лучший монтаж». Шон Пенн получил статуэтку за мужскую роль второго плана, а Кассандра Кулукундис — за лучший кастинг.
Стоит отметить, что фильм «Битва за битвой» также лидировал по числу номинаций на главную кинопремию Великобритании BAFTA в 2026 году.
