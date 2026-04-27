Бритая голова и минус фактура: стилист оценила смену имиджа Бероева
Стилист Люси Пылаева высказалась о резкой смене имиджа Егора Бероева, раскритиковав его решение побриться налысо. В комментарии для NEWS.ru она отметила, что новый образ, по её мнению, лишил актёра прежнего обаяния.
Специалист считает, что волосы придавали Бероеву выразительность и глубину, а теперь его внешний вид стал более строгим и визуально добавил возраста. По её словам, изменения сделали артиста менее «фактурным» и даже несколько упростили его образ.
Пылаева также обратила внимание на то, как новый имидж сочетается с личной жизнью актёра. Напомним, недавно стало известно о его браке с балериной Анной Панкратовой, которая значительно младше его. Стилист полагает, что нынешний внешний вид только усиливает контраст между супругами.
Она добавила, что при такой кардинальной смене причёски стоило бы пересмотреть и гардероб, чтобы образ выглядел более гармонично.
