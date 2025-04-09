Скандал с Алиной Кабаевой, травмы и брак с Павлом Волей: как сейсас живет Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Ляйсан Утяшевой 39 лет. За свою жизнь она прошла через многие трудности на пути к чемпионскому званию. Что она пережила и кем стала расскажет в этом материале «Радио 1».
Успехи в спорте и нестандартная внешностьЛяйсан с детства получала насмешки в свою адрес по поводу внешности. Её дразнили за раскосые глаза, восточные черты лица, мало кто с ней дружил. Но девочка обладала прекрасной гибкостью. В 4 года мама отвела ее в балетную студию, но оттуда она быстро перешла в художественную гимнастику. Её случайно увидел тренер на улице и обратил внимание на гибкие пальцы девочки. В начале 2000-х годов её называли одной из лучших гимнасток в мире, хотя у неё не было заветного олимпийского «золота».
Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Закат карьерыВ 2002 году девушка получает тяжелые травмы ступней. Была необходимость в сложном лечении за границей и в России. В итоге диагноз неутешительный: расхождение костей и множественные микропереломы. Врачи строго настрого запретили занятия спортом, сказав, что девушка может заработать инвалидность, если объём тренировок сохранится. В 17 лет профессиональной спортсменке слышать такое равносильно концу жизни. Она с эндопротезом в ноге продолжила выступать, пока не сдало колено. Спортивную карьеру она закончила 2006 году. Это стало тяжелым решением. Из-за этого Ляйсан погрузилась в апатию.
«Лежала целыми днями на диване, лопала фастфуд и сладости», — делится воспоминаниями Утяшева.
Из-за такого образа жизни организм начал набирать вес. Ляйсан было тяжело видеть себя в таком состоянии. Она предпринимала попытки худеть, но это не приносило заметных результатов. Потом благодаря силе воли она вошла в привычный для себя режим, которого придерживалась во время спортивной карьеры, и стала питаться по часам.
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Спустя время. СемьяСпустя время после завершения карьеры девушка родила двух детей, при этом выглядя прекрасно. Оставив спорт, она недолго посвящала себя только семье и дому. Она не стала тренером, но в медийном поле стала появляться часто. Бывшая спортсменка часто публикует свои фотографии в интернете, ведь она находится в отличной форме. Окончательно прийти в себя ей помог её муж Павел Воля. Они вместе снимались в проектах. Девушка стала работать ведущей на НТВ и ТНТ, снялась в нескольких клипах и даже попробовала себя на широком экране. Несколько спортивных брендов предложили сотрудничество. У Ляйсан будто началась новая жизнь.
В 2012 девушка вышла за Павла замуж. А в следующем у них родился первый ребенок Роберт, еще через три года Ляйсан родила девочку Софью.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Но в социальных сетях не всегда верят Утяшевой, обвиняя в том, что она использует пластику, и сравнивая ее разрез глаз, нос с тем, какие они были у нее в детстве. Но Ляйсан отрицает вмешательство хирургов в свою внешность.
Комментарий КабаевойВ 2021 году Ляйсан Утяшева позитивно прокомментировала победу на Олимпиаде в Токио израильской гимнастки. На этом соревновании российские спортсменки остались без «золота». Алина Кабаева резко высказалась в сторону бывшей гимнастки.
«Сама ни разу не получила золотой медали, а еще лезет судить», — сказала она.В 2000-х именно Кабаева лишила команду золотой медали. Её слова подняли волну негативных комментариев в сторону Ляйсан. Это подкосило ее семейный бизнес: прекратились их с Павлом курсы развития в Сети.
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