Паша Техник в предсмертном интервью рассказал о своих взглядах на смерть и похороны

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)
За месяц до своей смерти Паша Техник дал откровенное интервью, в котором поделился размышлениями о смерти и похоронах. Рэпер, ушедший из жизни 5 апреля 2025 года в возрасте 40 лет, выразил желание, чтобы его проводили в последний путь без лишней помпы. Об этом сообщает «Life.ru».
«Я когда умру, не надо меня закапывать за деньги там. Умер, вот труп сгнил, и всё. Хочу именно так», — заявил он, подчеркивая свою неприязнь к традиционным ритуалам прощания.
Кроме того, Паша Техник поделился своими мыслями о том, как бы он хотел покинуть этот мир. Он отметил, что мечтает умереть во сне, без страданий и мучений. Рэпер также признался, что не оставил завещания.
Паша Техник скончался в больнице Таиланда после тяжелой болезни, включающей пневмонию, сепсис и полиорганную недостаточность. Его уход стал большой утратой для поклонников и коллег по музыкальной индустрии.
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