«Ты проститутка, и за это ответишь!»: тайна гибели звезды «Дома-2» Оксаны Аплекаевой раскрыта? VIP-эскорт и компроматы на мужчин

Оксана Аплекаева (Фото: кадры из шоу «Дом-2»)
Оксана Аплекаева — бывшая участница дома 2, трагически умерла в августе 2008-го года. Но до сих пор не раскрыты детали ее гибели. После смерти девушки вскрылось много интересных деталей о её жизни и роде деятельности. Съёмки в телешоу, эскорт услуги с влиятельными людьми и компромат на них? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Звёздные секретыИзвестные личности, бизнесмены, влиятельные фигуры — все они, по слухам, фигурировали в списках, которые вела Оксана Аплекаева. Однажды кто-то решил, что женщина с таким списком опасна. В одном из интервью Рустам Солнцев упоминал, что в этих записях были указаны не только клиенты, но и девушки, согласные на интимные услуги за деньги.
Могли ли те, чьи тайны она знала, перейти от статуса клиентов к роли палачей? Или же кто-то из влиятельных людей, опасавшихся ее возможного влияния, решил убрать ее? Следствие расширяла версии, но все улики тонули в слухах и разрозненной информации. Прошло много лет, а заказчики убийства так и остались неизвесны. История обросла теориями: одни говорят о ритуальном убийстве, жертвоприношении, другие — о спланированной «зачистке».
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Мечты о шоу-бизнесеОксана Аплекаева родилась в Уфе. В её семье порядок и дисциплина были на первом месте. Ее отец, военный, растил дочерей строго, не позволяя отвлекаться на всякую, по его мнению, чушь. Оксана окончила финансово-экономическую школу, рассчитывая на стабильную профессию. Но судьба повела ее другим путем — вместо отчетов и цифр она оказалась в мире света софитов и телекамер.
В 2003 году она переехала в Москву и устроилась консультантом в магазин косметики «Арбат Престиж». Но ее амбиции были выше — она стремилась к славе. В 2005 году Оксана попала на реалити-шоу «Дом-2». Однако в атмосфере скандалов и драм она выглядела чужой: не курила, не пила, не проецировала конфликты. Для шоу это оказалось невыгодно, и через 75 дней ее вывели из проекта — слишком «чистая» для грязных правил игры в шоу-бизнесе.
Коллеги вспоминали ее как добрую, простую и немного наивную. Диджей Стас Каримов, к которому Оксана с самого начала пришла на проект, говорил, что ее слабостью была тяга к легким деньгам.
«Что я могу о ней сказать? Девчонка была доброй, позитивной, не враждебной, всегда находила со мной общий язык. Но меня в ней настораживало ее легкомыслие. Скорее всего, это в жизни ее и подвело. Также Оксана была падка на деньги и славу», — вспоминал Стас.
Оксана Аплекаева (Фото: кадры из шоу «Дом-2»)
После проекта Оксана не сдалась. Пыталась строить карьеру в модельном бизнесе, появлялась на экранах. Ходили слухи о романе с Маратом Сафиным, но, скорее всего, это были просто сплетни . Оксана будто бы была везде, но нигде всерьез — появлялась, но не задерживалась.
Она старалась оставаться собой — даже в циничной индустрии. Училась актерскому мастерству, работала в индустрии красоты, но избегала закулисных интриг. На «Доме-2» она была исключением — тихой и упрямой.
«После проекта она, вероятно, попала под влияние не тех людей. Ей пообещали многое. Думаю, с ней поступили жестоко», — вспоминал Каримов.
Исчезновение и гибель29 августа 2008 года — день, когда все оборвалось. На автомобильной выставке в «Крокус Экспо» Оксана работала моделью. Улыбалась, фотографировалась, как и десятки других. Но вечером она уехала на мотоцикле с незнакомцем — и исчезла.
Сестра Олеся, почувствовав неладное, приехала в Москву и начала искать ее сама: опрашивала людей, проверяла зацепки, но безрезультатно. Полиция стала последней надеждой. Через девять дней тело Оксаны нашли на обочине трассы Москва — Рига. Причина смерти — удушение. Без документов, без следов борьбы. Лишь констатация: убита в одном месте, выброшена в другом. Каримов в интервью рассказал, что у Оксаны почти не было близких друзей, а и семья, по его мнению, проявляла мало интереса к ее жизни.
Расследование: след из соц. сетейПервый след появился в соцсети «Одноклассники». Неизвестный пользователь обвинил Оксану в передаче венерической болезни и угрожал расправой.
«Ты проститутка, и за это ответишь!» — писал он.
Страница исчезла сразу после огласки. Кто он был — бывший любовник или просто злой аноним — так и осталось неизвестным. Позже стали всплывать похожие случаи: исчезновения других моделей, находившихся мертвыми. Организаторы выставки молчали. Полиция обыскала павильоны, а за кулисами заговорили о возможном серийном убийце. Но прямых улик не нашли.
Следствие выяснило, что в день исчезновения Оксана познакомилась с двумя мужчинами — директором крупной компании Алексеем и его заместителем Михаилом. Оба утверждали, что не причастны: один уехал, другой ужинал с ней и затем отправился домой к жене. Железное алиби. Последний звонок Оксаны был подруге — она сказала, что заедет на «одно мероприятие». Что это было за встреча, так и осталось загадкой.
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Обыск квартиры Оксаны раскрыл шокирующую картину. Ее записи и файлы содержали списки имен, суммы, описания вечеринок, в том числе с участием молодых девушек. Следователи даже нашли подтверждение одной вечеринки на Рублевке. «Рублевка, олигарх, день рождения» называлась одна из записей вечеринки, организованной самой Оксаной. Подтвердилось только то, что это была масштабная оргия с участием девушек. Но дальше дело не пошло: фигуранты хранили молчание, улики растворились.
Версия следствияСледствие пришло к выводу, что Оксана, используя свои знакомства и привлекательность, устроила нелегальный бизнес: поставляла моделей на закрытые вечеринки для влиятельных клиентов. Она не просто организовывала встречи — она вела учет, записывала разговоры, снимала видео. Ее друзья рассказывали, что она была общительной, но не умела держать язык за зубами. Возможно, именно это и стало роковой ошибкой.
После ее смерти исчезли все компрометирующие материалы. Следствие склонялось к версии, что убийство было спланировано — как акт мести или предупреждения. Что подтолкнуло девушку к такой жизни? Говорили о долгах и стремлении к власти. Но, скорее всего, все началось с желания заработать. Итог? Убийство осталось нераскрытым, а вопросы, которые оно подняло, — без ответов.
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