Скандал с подкупом, обвинения в домогательствах и дочери в США: чем сегодня занимается Александр Друзь

Актер Александр Домогаров вышел в свет после увольнения из театра им. Моссовета. Telegram-каналы опубликовали фото «журналиста» из «Бандитского Петербурга» с девушкой на фоне плаката к 80-летию Победы. На спутнице Домогарова форма, стилизованная под советскую.