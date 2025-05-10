Скандал с подкупом, обвинения в домогательствах и дочери в США: чем сегодня занимается Александр Друзь

Александр Друзь (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)
10 мая магистр телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь отмечает 70-летие. Впервые появился в шоу в 26 лет и с тех пор остается одним из символов программы.
Подробнее о личной жизни, доходах и карьере магистра — в материале «Радио 1».
Александр Абрамович Друзь родился 10 мая 1955 года в Ленинграде. Родители будущего знатока занимались его интеллектуальным развитием еще с малых лет.
По его словам, в их семье было заведено, что «книжка такой же необходимый предмет, как вилка, ложка, горшок, зубная щетка — предмет, без которого нельзя обходиться». В девять лет Александр выиграл первую интеллектуальную викторину.
После школы Друзь получил специальность техника-электрика в Ленинградском индустриально-педагогическом техникуме, затем окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и более десяти лет работал программистом.
Жизнь Александра кардинально изменилась, когда он попал на отборочный турнир программы «Что? Где? Когда?». Согласно одной из версий, участники должны были ответить на вопрос — почему коровы любят пастись вблизи железной дороги. Друзь ответил, что гудок локомотива напоминает им рев быка перед соитием. Версия была неверной, однако она понравилась автору и ведущему шоу Владимиру Ворошилову.
Дебют Друзя в передаче состоялся в 1981 году, а уже через год он стал первым игроком, кого дисквалифицировали за подсказку. Александр Абрамович является шестикратным обладателем приза «Хрустальная сова», «Бриллиантовая сова», рекордсменом по числу проведенных игр — 101 (на июнь 2022 года) и побед — 60.
Со своей женой Еленой Александр Друзь познакомился еще в начальной школе, а романтические отношения между ними завязались только в старших классах. В счастливом браке родились две дочери — Инна и Марина. Обе девушки пошли по стопам отца и стали участницами «Что? Где? Когда?». Стоит отметить, что каждая из них завоевала по «Хрустальной сове».
В 2019 году редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер* публично обвинил знатока в мошенничестве и попытке подкупа. По его словам, за три дня до съемок Друзь предложил ему 800 тыс рублей в обмен на правильные ответы. В качестве доказательств Бер* приложил записи телефонных разговоров. По его словам, Друзь хотел выиграть 3 млн рублей.
Друзь же утверждал, что подкуп предложил сам Бер*, а он его не принял. В ходе игры, которая состояла из 15 вопросов, Александр Друзь дал четыре известных ему ранее ответа, после чего последовали замененные Бером* вопросы. В результате знаток со своим коллегой Виктором Сидневым смогли выиграть только 200 тыс рублей.
Примечательно, что программа так и не вышла на экраны. Бер и Друзь* были временно отстранены от эфира, а выигрыш аннулировал. В мае 2019 года Друзь извинился за этот инцидент.
Летом 2020 года магистр снова оказался в центре скандала. Бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила знатока в сексуальных домогательствах. По ее заверению, в перерыве между раундами турнира в Калининграде 16-летняя школьница попросила сфотографироваться с кумиром. Друзь сначала обнял ее за талию, а потом взял за грудь.
После этого скандального заявления другая девушка, Виктория Маяковская, сообщила о непристойном поведении магистра на форуме «Всмысле».
Дочери знаменитого магистра уже давно не живут в России. Инна Друзь уехала в 2014-м вслед за мужем, получившим грин-карту в Соединенных Штатах. Марина Друзь живёт в Швейцарии.
Слухи о том, что Друзь поехал за своими детьми на Запад, появились из-за его поездок в Калифорнию, где он презентовал книги. Однако Александр Друзь все же вернулся в Россию.
То, что Друзь остался в РФ, подтверждают не только его участие в мероприятиях, но и обнаруженная недвижимость в Санкт-Петербурге на десятки миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, магистр владеет двумя квартирами, одна из которых находится недалеко от метро «Площадь Восстания» (стоимость – около 22 млн рублей), а другая — на улице Рубинштейна (примерная стоимость равняется 55 млн рублей).
Александр Друзь по-прежнему остается магистром клуба. В апреле 2022-го он провел 100-ю игру клуба и выиграл турнир со счетом 6:5. Также магистр пишет книги для детей.
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Когда Александр Друзь выиграл первый интеллектуальный конкурс
Александр Абрамович Друзь родился 10 мая 1955 года в Ленинграде. Родители будущего знатока занимались его интеллектуальным развитием еще с малых лет.
«Впервые читать мне начал папа, когда мне было два месяца. Мама говорила отцу: "Что ты делаешь? Он же еще не понимает!"На что отец отвечал: "Ничего подобного! Возможно, слова еще не разбирает, но ритм, музыку стиха — чувствует!"», — рассказывал Друзь в одном из интервью.
По его словам, в их семье было заведено, что «книжка такой же необходимый предмет, как вилка, ложка, горшок, зубная щетка — предмет, без которого нельзя обходиться». В девять лет Александр выиграл первую интеллектуальную викторину.
После школы Друзь получил специальность техника-электрика в Ленинградском индустриально-педагогическом техникуме, затем окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта и более десяти лет работал программистом.
Как Александр Друзь попал на «Что? Где? Когда?»
Жизнь Александра кардинально изменилась, когда он попал на отборочный турнир программы «Что? Где? Когда?». Согласно одной из версий, участники должны были ответить на вопрос — почему коровы любят пастись вблизи железной дороги. Друзь ответил, что гудок локомотива напоминает им рев быка перед соитием. Версия была неверной, однако она понравилась автору и ведущему шоу Владимиру Ворошилову.
Александр Друзь (Фото: кадр из передачи «Что? Где? Когда?»)
Дебют Друзя в передаче состоялся в 1981 году, а уже через год он стал первым игроком, кого дисквалифицировали за подсказку. Александр Абрамович является шестикратным обладателем приза «Хрустальная сова», «Бриллиантовая сова», рекордсменом по числу проведенных игр — 101 (на июнь 2022 года) и побед — 60.
Личная жизнь Александра Друзя
Со своей женой Еленой Александр Друзь познакомился еще в начальной школе, а романтические отношения между ними завязались только в старших классах. В счастливом браке родились две дочери — Инна и Марина. Обе девушки пошли по стопам отца и стали участницами «Что? Где? Когда?». Стоит отметить, что каждая из них завоевала по «Хрустальной сове».
Скандал с Александром Друзем на шоу «Кто хочет стать миллионером?»
В 2019 году редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер* публично обвинил знатока в мошенничестве и попытке подкупа. По его словам, за три дня до съемок Друзь предложил ему 800 тыс рублей в обмен на правильные ответы. В качестве доказательств Бер* приложил записи телефонных разговоров. По его словам, Друзь хотел выиграть 3 млн рублей.
Александр Розенбаум и Александр Друзь (Фото: кадр из передачи «Кто хочет стать миллионером?»)
Друзь же утверждал, что подкуп предложил сам Бер*, а он его не принял. В ходе игры, которая состояла из 15 вопросов, Александр Друзь дал четыре известных ему ранее ответа, после чего последовали замененные Бером* вопросы. В результате знаток со своим коллегой Виктором Сидневым смогли выиграть только 200 тыс рублей.
Примечательно, что программа так и не вышла на экраны. Бер и Друзь* были временно отстранены от эфира, а выигрыш аннулировал. В мае 2019 года Друзь извинился за этот инцидент.
Обвинение Александра Друзя в сексуальных домогательствах
Летом 2020 года магистр снова оказался в центре скандала. Бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила знатока в сексуальных домогательствах. По ее заверению, в перерыве между раундами турнира в Калининграде 16-летняя школьница попросила сфотографироваться с кумиром. Друзь сначала обнял ее за талию, а потом взял за грудь.
После этого скандального заявления другая девушка, Виктория Маяковская, сообщила о непристойном поведении магистра на форуме «Всмысле».
Сбежал ли Александр Друзь в Штаты
Дочери знаменитого магистра уже давно не живут в России. Инна Друзь уехала в 2014-м вслед за мужем, получившим грин-карту в Соединенных Штатах. Марина Друзь живёт в Швейцарии.
Слухи о том, что Друзь поехал за своими детьми на Запад, появились из-за его поездок в Калифорнию, где он презентовал книги. Однако Александр Друзь все же вернулся в Россию.
Миллионные доходы Александра Друзя
То, что Друзь остался в РФ, подтверждают не только его участие в мероприятиях, но и обнаруженная недвижимость в Санкт-Петербурге на десятки миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, магистр владеет двумя квартирами, одна из которых находится недалеко от метро «Площадь Восстания» (стоимость – около 22 млн рублей), а другая — на улице Рубинштейна (примерная стоимость равняется 55 млн рублей).
Александр Друзь (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Согласно информации Telegram-канала, Друзь может заработать до 1 млн рублей за вечер на проведении частных интеллектуальных игр.
Александр Друзь по-прежнему остается магистром клуба. В апреле 2022-го он провел 100-ю игру клуба и выиграл турнир со счетом 6:5. Также магистр пишет книги для детей.
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*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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