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Два брака, неудачная пластика и потеря ребенка: как сложилась жизнь Оксаны Пушкиной

Оксана Пушкина (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Оксана Пушкина (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

10 мая телеведущей, политическому и общественному деятелю Оксане Пушкиной исполняется 62 года. Ее передачи быстро завоевывали популярность за счет открытости и проникновенности бесед. Мягкая и сочувствующая своим собеседникам журналистка со временем раскрыла другую сторону характера, заняв место в Государственной думе.
О жизни Оксаны Пушкиной — в материале «Радио 1».

Юность Оксаны Пушкиной


Оксана Викторовна Пушкина родилась 10 мая 1963 года в Петрозаводске. Отец, известный спортсмен, тренировал сборную легкоатлетов России. Мать работала на телевидении.

В 1981 году Оксана поступила в Ленинградский университет на факультет журналистики. Из-за сложного финансового положения девушке приходилось работать уборщицей на молочной кухне.

Творческая биография Пушкиной началась на последних курсах учебного заведения. В один из вечеров Оксана увидела документальный фильм «Дети раздоров». Студентка решилась написать письмо в редакцию, поскольку у нее была собственная тяжелая история развода родителей. Ответ девушке пришел довольно скоро.

Ведущий Владислав Коновалов сразу понял, что письмо написано не просто умной девушкой, но и журналистом. Встретившись с Оксаной и проговорив несколько часов подряд, телеведущий предложил ей работать вместе.

Карьера Оксаны Пушкиной


Первые годы после окончания вуза журналистка работала в молодежной редакции Ленинградского телевидения (нынешний Пятый канал). Здесь она вела передачи «Человек результата» и «Госпожа Удача».

В 1993 году Оксана Пушкина отправилась в Сан-Франциско, где она продолжила учебу и одновременно стажировалась на американском ТВ. Девушка устроилась корреспондентом на телеканале АВС, с интересом изучала менеджмент и маркетинг телекомпании.

Вернувшись через четыре года в РФ, телеведущая представила на канале ОРТ спецвыпуск программы «Взгляд» «Возвращение Ирины Родниной». Со знаменитой спортсменкой Пушкина познакомилась и подружилась во время жизни в Штатах.

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

В 1997-м на канале ОРТ вышла авторская программа «Женские истории Оксаны Пушкиной». Ток-шоу о частной жизни звезд выходило на протяжении двух лет. Однако спустя года журналистка покинула канал из-за финансовых разногласий с руководством.

Вскоре Пушкина перешла на НТВ, где выпустила аналогичное шоу под названием «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». В феврале 2013 года Оксана ушла с НТВ. Ведущая перешла на Первый канал, где в марте начал выходить ее новый авторский проект под названием «Я подаю на развод». Но уже в августе передачу сняли с эфира.

Весной 2016 года зрители снова увидели Оксану Пушкину в роли телеведущей в программе «Зеркало для героя» на НТВ. Стоит отметить, что ток-шоу продержалось в эфире только до 7 июля.

Политическая деятельность Оксаны Пушкиной


Летом 2015 года Оксана Пушкина получила должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Еще через год она стала депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, баллотировавшись от партии «Единая Россия».

Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)

В этом же году Пушкина выступила соавтором семи законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Главным направлением ее работы на посту депутата стала профилактика семейно-бытового насилия в РФ

В октябре 2021 года на выборах в Госдуму VIII созыва политик свою кандидатуру не выставляла.

«Женский взгляд»


Большинство россиян связывают имя Оксаны Пушкиной с передачей «Женский взгляд» на телеканале НТВ. Зрители ценили программу за камерную атмосферу, в которой герои рассказывали не только о своей карьере и творческих планах, но и о личной жизни. Так звезды представали перед зрителями самыми обыкновенными людьми со своими трудностями и радостями.

Оксана Пушкина (Фото: кадр из передачи «Женский взгляд»)

Героями программы в разное время становились самые известные и интересные люди. К Оксане Пушкиной не боялись идти на интервью: она никогда не стремилась задеть или выставить гостя в неприятном свете. Именно поэтому тут можно найти редчайшие откровенные разговоры — с Рамзаном Кадыровым, Сергеем Кириенко, Ириной Винер, Милой Йовович, Дэвидом Копперфильдом, Кристофером Ривом и другими.

На НТВ и ОРТ программа просуществовала почти 16 лет.

Личная жизнь Оксаны Пушкиной


С первым мужем Владиславом Коноваловым Оксана Пушкина прожила 27 лет. В 1988 году родился ее единственный сын Артем. Стоит отметить, что это была не первая беременность ведущей. По ее словам, в студенческие годы она сделала аборт и не жалеет об этом, так как выступает за сознательное родительство.

Брак с Коноваловым долго не просуществовал. О том, что супруг живет на две семьи и у него есть внебрачный сын, Пушкина узнала давно, еще до поездки в США. Однако они развелись только в 2010 году.

Оксана Пушкина с внучкой (Фото: Инстаграм* @opushkina)

На пороге 50-летия Оксана нашла свое счастье, познакомившись с вице-президентом крупного банка Алексеем Широких. Мужчина оказался младше журналистки на пять лет, был женат и имел двоих детей, но уже тогда его семейные отношения переживали кризис. Оксана и Алексей встречались несколько лет, а 9 октября 2012 года пара официально оформила отношения.

Неудачная пластика Оксаны Пушкиной


Однажды в жизни телеведущей произошел неприятный случай, который многое изменил. Оксана сделала операцию по омоложению лица. После процедуры журналистку было не узнать — она блистала красотой и молодостью. Однако уже через некоторое время Пушкина увидела на лице синяки, сказались последствия введенного препарата.

Выяснилось, что вещество не имело сертификата, за что в дальнейшем косметолог Пушкиной получила условный срок. Чтобы вернуть себе нормальный вид журналистке потребовалось почти 20 лет.

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Александр Домогаров вышел в свет после увольнения из театра им. Моссовета
10 мая 2025, 16:15

Александр Домогаров (РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актер Александр Домогаров вышел в свет после увольнения из театра им. Моссовета. Telegram-каналы опубликовали фото «журналиста» из «Бандитского Петербурга» с девушкой на фоне плаката к 80-летию Победы. На спутнице Домогарова форма, стилизованная под советскую.
В середине марта этого года Домогаров говорил о том, что рад своему увольнению из театра, в котором служил с 1995 года. Александра не устраивала новая политика руководства культурного учреждения. По словам коллег, у них были разные творческие позиции.

«Я не переступлю порог этого театра, пока ситуация не изменится», — говорил Домогаров.

Звезда сериала «Зачем тебе алиби» подчеркивал, что сильно переживал на фоне своего ухода.

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«Выставляют в дурном свете»: бывшая жена Галустяна о беременной визажистке
Виктория Галустян заявила, что ее бывшего мужа Михаила выставляют в дурном свете
10 мая 2025, 13:14

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Экс-супруга звезды «Нашей Раши» Михаила Галустяна Виктория заявила в соцсетях, что мужчину выставляют в дурном свете на фоне слухов о его уходе к другой женщине. По словам Виктории, решение расстаться было совместным, и ни о каком предательстве речи нет.
«Мне неприятно, что его выставляют в дурном свете, на фоне этих дурацких слухов о том, что он ушел к другой. Это не так. Миша также остается прекрасным отцом для наших дочек», — подчеркнула Виктория Галустян.
Она назвала Михаила добрым и порядочным, отметив, что артисту сейчас весьма непросто. Виктория резюмировала, что у них с бывшим мужем не осталось обид, финансовых вопросов или недосказанностей. Экс-супруги воспитывают дочерей Элину и Эстеллу, 13 и 14 лет.

Ранее в сети появились слухи о том, что у Галустяна якобы роман с визажисткой Миленой, с которой он сотрудничал по шоу «Новые звезды в Африке».

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Роман с Тарковским, трагический случай и яркая карьера: Наталье Бондарчук — 75
10 мая 2025, 12:51

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

10 мая Наталье Бондарчук исполняется 75 лет. Актриса дебютировала в 1972 году, когда зрители впервые увидели картину Андрея Тарковского «Солярис». С тех пор Бондарчук играла в кино, сняла несколько фильмов и получила титул Заслуженной артистки РСФСР.
О том, как сложилась жизнь артистки Натальи Бондарчук — в материале «Радио 1».

Юность Натальи Бондарчук


Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье одного из главных советских режиссеров Сергея Бондарчука. Когда ей исполнилось восемь лет, отец развелся с мамой девочки, народной артисткой СССР Инной Макаровой. По словам актрисы, развод родителей стал одним из самых сложных и болезненных периодов ее жизни.

Наталья является единокровной сестрой режиссера Федора Бондарчука, математика Алексея Бондарчука и актрисы Алёны Бондарчук.

В 1971-м окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), в 1975 году — режиссёрский факультет ВГИКа (у тех же мастеров).

Свою первую роль в кино Наталья Бондарчук получила еще в студенческие годы. На последних курсах девушке предложили сняться в небольшом эпизоде в фильме «У озера», который вышел в 1969 году.

Наталья Бондарчук в «Солярисе»


Когда Наталья Бондарчук узнала, что Андрей Тарковский снимает экранизацию романа Станислава Лема «Солярис», то захотела принять в нем участие. За помощью она обратилась к ассистентке режиссера. Примечательно, что Тарковский отказал Бондарчук. Мэтр заявил, что ему не нужна такая молодая актриса для этой роли.

Время шло, а режиссер так и не мог найти подходящую девушку на роль. Спустя пол года Наталья попытала счастье во второй раз: показала Тарковскому драматичную сцену из единственного фильма, который вышел с ее участием. После этого Андрей Арсеньевич оценил талант актрисы и утвердил ее на роль Хари.

Участие в «Солярисе» определило будущее Натальи Бондарчук. В дальнейшем фильм стал классикой советского кинематографа. Актриса обрела популярность.

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов)

Фильмография Натальи Бондарчук


После «Соляриса» Наталья Бондарчук снялась во множестве разных фильмов. Одной из самых знаменитых является историческая драма Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», которая вышла в 1975 году. Спустя пять лет появились два фильма Сергея Герасимова: «Юность Петра» и «В начале славных дел».

В 1982 году состоялся режиссерский дебют Натальи Бондарчук: женщина поставила детский фильм «Живая радуга» по мотивам рассказов Николая Носова «Веселая семейка».

После 90-х годов Наталья Бондарчук сконцентрировалась на работе режиссера и стала все реже появляться в кино.

Запретная любовь Натальи Бондарчук


Наталья Бондарчук впервые вышла замуж еще в студенческие годы. Супругом актрисы стал кинооператор Элизбар Каразаев. Девушку не смутило, что супруг был старше ее на 11 лет. Союз не продлился долго, поскольку между влюбленными встал Андрей Тарковский.

Мэтр влюбился в артистку во время съемок «Соляриса». Уже тогда у них закрутился бурный роман. Однако Бондарчук осознавала, что Тарковский ни за что не уйдет к ней от своей семьи.

Актриса постоянно нервничала из-за запретной любви, так как не хотела разрушать брак. Однажды режиссер признался Наталье в любви, и после этих слов она едва не свела счеты с жизнью. Бондарчук вовремя спасли медики. После произошедшего артистка крестилась в церкви. Примечательно, что от Тарковского она не ушла: влюбленные встречалась еще некоторое время, пока окончательно не решили разойтись.

Наталья Бондарчук с сыном Иваном (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Следующую любовь Бондарчук встретила во время съемок фильма «Как закалялась сталь». Актриса играла вместе с Николаем Бурляевым, и когда его сняли с роли по приказу из Москвы — она тоже ушла из картины в знак протеста. Брак просуществовал 17 лет. От второго мужа Наталья родила сына Ивана и дочку Марию.

Третьим мужем Бондарчук стал актер Игорь Днестрянский. Мужчина работал на сцене киевского молодежного театра и покорил Наталью. Супруг на 14 лет младше звезды. Они до сих пор счастливы в браке.

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Стал известен заработок модельера Ульяны Сергеенко за прошлый год
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В 2017 году бизнесвумен основала модный дом. Бренд выпускает женскую и детскую одежду, и аксессуары. В частности, ценник на платье начинается от полутора сотен тысяч рублей, а сумочки стоят от 135 тысяч.

Чистая прибыль модного дома в 2024 году составила 287,2 миллиона. За год до этого доход компании был 846 миллионов с чистой прибылью в 154 миллиона. Бьюти-обозреватели добавляют, что у модельера нет налоговых задолженностей.

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«До встречи!»: жена режиссера «Войны и мира» поехала в роддом
Лиза Моряк поехала в роддом
10 мая 2025, 12:05

Лиза Моряк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Елизавета Моряк поехала в роддом. Жена режиссера Сарика Андреасяна опубликовала кадры в соцсетях.
«Если вы видите это видео, значит мы поехали — в роддом», — подписала женщина кадры.
Поклонники уже с восторгом отреагировали на новость, пожелав любви радости и здоровья. Также в комментариях можно увидеть пожелания «легких родов».

«Я скоро увижу твои прекрасные глаза и познаю теплоту твоего тела… до встречи, моя девочка! До встречи!» — написала Лиза Моряк в посте к видео.
О том, что пара ждет ребенка, сообщалось в ноябре прошлого года. Супруги подчеркивали, что любовь и все остальное обретает новый смысл при рождении детей.

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