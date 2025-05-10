Два брака, неудачная пластика и потеря ребенка: как сложилась жизнь Оксаны Пушкиной

Оксана Пушкина (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)
10 мая телеведущей, политическому и общественному деятелю Оксане Пушкиной исполняется 62 года. Ее передачи быстро завоевывали популярность за счет открытости и проникновенности бесед. Мягкая и сочувствующая своим собеседникам журналистка со временем раскрыла другую сторону характера, заняв место в Государственной думе.
О жизни Оксаны Пушкиной — в материале «Радио 1».
Оксана Викторовна Пушкина родилась 10 мая 1963 года в Петрозаводске. Отец, известный спортсмен, тренировал сборную легкоатлетов России. Мать работала на телевидении.
В 1981 году Оксана поступила в Ленинградский университет на факультет журналистики. Из-за сложного финансового положения девушке приходилось работать уборщицей на молочной кухне.
Творческая биография Пушкиной началась на последних курсах учебного заведения. В один из вечеров Оксана увидела документальный фильм «Дети раздоров». Студентка решилась написать письмо в редакцию, поскольку у нее была собственная тяжелая история развода родителей. Ответ девушке пришел довольно скоро.
Ведущий Владислав Коновалов сразу понял, что письмо написано не просто умной девушкой, но и журналистом. Встретившись с Оксаной и проговорив несколько часов подряд, телеведущий предложил ей работать вместе.
Первые годы после окончания вуза журналистка работала в молодежной редакции Ленинградского телевидения (нынешний Пятый канал). Здесь она вела передачи «Человек результата» и «Госпожа Удача».
В 1993 году Оксана Пушкина отправилась в Сан-Франциско, где она продолжила учебу и одновременно стажировалась на американском ТВ. Девушка устроилась корреспондентом на телеканале АВС, с интересом изучала менеджмент и маркетинг телекомпании.
Вернувшись через четыре года в РФ, телеведущая представила на канале ОРТ спецвыпуск программы «Взгляд» «Возвращение Ирины Родниной». Со знаменитой спортсменкой Пушкина познакомилась и подружилась во время жизни в Штатах.
В 1997-м на канале ОРТ вышла авторская программа «Женские истории Оксаны Пушкиной». Ток-шоу о частной жизни звезд выходило на протяжении двух лет. Однако спустя года журналистка покинула канал из-за финансовых разногласий с руководством.
Вскоре Пушкина перешла на НТВ, где выпустила аналогичное шоу под названием «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». В феврале 2013 года Оксана ушла с НТВ. Ведущая перешла на Первый канал, где в марте начал выходить ее новый авторский проект под названием «Я подаю на развод». Но уже в августе передачу сняли с эфира.
Весной 2016 года зрители снова увидели Оксану Пушкину в роли телеведущей в программе «Зеркало для героя» на НТВ. Стоит отметить, что ток-шоу продержалось в эфире только до 7 июля.
Летом 2015 года Оксана Пушкина получила должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Еще через год она стала депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, баллотировавшись от партии «Единая Россия».
В этом же году Пушкина выступила соавтором семи законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Главным направлением ее работы на посту депутата стала профилактика семейно-бытового насилия в РФ
В октябре 2021 года на выборах в Госдуму VIII созыва политик свою кандидатуру не выставляла.
Большинство россиян связывают имя Оксаны Пушкиной с передачей «Женский взгляд» на телеканале НТВ. Зрители ценили программу за камерную атмосферу, в которой герои рассказывали не только о своей карьере и творческих планах, но и о личной жизни. Так звезды представали перед зрителями самыми обыкновенными людьми со своими трудностями и радостями.
Героями программы в разное время становились самые известные и интересные люди. К Оксане Пушкиной не боялись идти на интервью: она никогда не стремилась задеть или выставить гостя в неприятном свете. Именно поэтому тут можно найти редчайшие откровенные разговоры — с Рамзаном Кадыровым, Сергеем Кириенко, Ириной Винер, Милой Йовович, Дэвидом Копперфильдом, Кристофером Ривом и другими.
На НТВ и ОРТ программа просуществовала почти 16 лет.
С первым мужем Владиславом Коноваловым Оксана Пушкина прожила 27 лет. В 1988 году родился ее единственный сын Артем. Стоит отметить, что это была не первая беременность ведущей. По ее словам, в студенческие годы она сделала аборт и не жалеет об этом, так как выступает за сознательное родительство.
Брак с Коноваловым долго не просуществовал. О том, что супруг живет на две семьи и у него есть внебрачный сын, Пушкина узнала давно, еще до поездки в США. Однако они развелись только в 2010 году.
На пороге 50-летия Оксана нашла свое счастье, познакомившись с вице-президентом крупного банка Алексеем Широких. Мужчина оказался младше журналистки на пять лет, был женат и имел двоих детей, но уже тогда его семейные отношения переживали кризис. Оксана и Алексей встречались несколько лет, а 9 октября 2012 года пара официально оформила отношения.
Однажды в жизни телеведущей произошел неприятный случай, который многое изменил. Оксана сделала операцию по омоложению лица. После процедуры журналистку было не узнать — она блистала красотой и молодостью. Однако уже через некоторое время Пушкина увидела на лице синяки, сказались последствия введенного препарата.
Выяснилось, что вещество не имело сертификата, за что в дальнейшем косметолог Пушкиной получила условный срок. Чтобы вернуть себе нормальный вид журналистке потребовалось почти 20 лет.
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Юность Оксаны Пушкиной
Оксана Викторовна Пушкина родилась 10 мая 1963 года в Петрозаводске. Отец, известный спортсмен, тренировал сборную легкоатлетов России. Мать работала на телевидении.
В 1981 году Оксана поступила в Ленинградский университет на факультет журналистики. Из-за сложного финансового положения девушке приходилось работать уборщицей на молочной кухне.
Творческая биография Пушкиной началась на последних курсах учебного заведения. В один из вечеров Оксана увидела документальный фильм «Дети раздоров». Студентка решилась написать письмо в редакцию, поскольку у нее была собственная тяжелая история развода родителей. Ответ девушке пришел довольно скоро.
Ведущий Владислав Коновалов сразу понял, что письмо написано не просто умной девушкой, но и журналистом. Встретившись с Оксаной и проговорив несколько часов подряд, телеведущий предложил ей работать вместе.
Карьера Оксаны Пушкиной
Первые годы после окончания вуза журналистка работала в молодежной редакции Ленинградского телевидения (нынешний Пятый канал). Здесь она вела передачи «Человек результата» и «Госпожа Удача».
В 1993 году Оксана Пушкина отправилась в Сан-Франциско, где она продолжила учебу и одновременно стажировалась на американском ТВ. Девушка устроилась корреспондентом на телеканале АВС, с интересом изучала менеджмент и маркетинг телекомпании.
Вернувшись через четыре года в РФ, телеведущая представила на канале ОРТ спецвыпуск программы «Взгляд» «Возвращение Ирины Родниной». Со знаменитой спортсменкой Пушкина познакомилась и подружилась во время жизни в Штатах.
Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)
В 1997-м на канале ОРТ вышла авторская программа «Женские истории Оксаны Пушкиной». Ток-шоу о частной жизни звезд выходило на протяжении двух лет. Однако спустя года журналистка покинула канал из-за финансовых разногласий с руководством.
Вскоре Пушкина перешла на НТВ, где выпустила аналогичное шоу под названием «Женский взгляд Оксаны Пушкиной». В феврале 2013 года Оксана ушла с НТВ. Ведущая перешла на Первый канал, где в марте начал выходить ее новый авторский проект под названием «Я подаю на развод». Но уже в августе передачу сняли с эфира.
Весной 2016 года зрители снова увидели Оксану Пушкину в роли телеведущей в программе «Зеркало для героя» на НТВ. Стоит отметить, что ток-шоу продержалось в эфире только до 7 июля.
Политическая деятельность Оксаны Пушкиной
Летом 2015 года Оксана Пушкина получила должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области. Еще через год она стала депутатом Госдумы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, баллотировавшись от партии «Единая Россия».
Оксана Пушкина (Фото: Инстаграм* @opushkina)
В этом же году Пушкина выступила соавтором семи законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Главным направлением ее работы на посту депутата стала профилактика семейно-бытового насилия в РФ
В октябре 2021 года на выборах в Госдуму VIII созыва политик свою кандидатуру не выставляла.
«Женский взгляд»
Большинство россиян связывают имя Оксаны Пушкиной с передачей «Женский взгляд» на телеканале НТВ. Зрители ценили программу за камерную атмосферу, в которой герои рассказывали не только о своей карьере и творческих планах, но и о личной жизни. Так звезды представали перед зрителями самыми обыкновенными людьми со своими трудностями и радостями.
Оксана Пушкина (Фото: кадр из передачи «Женский взгляд»)
Героями программы в разное время становились самые известные и интересные люди. К Оксане Пушкиной не боялись идти на интервью: она никогда не стремилась задеть или выставить гостя в неприятном свете. Именно поэтому тут можно найти редчайшие откровенные разговоры — с Рамзаном Кадыровым, Сергеем Кириенко, Ириной Винер, Милой Йовович, Дэвидом Копперфильдом, Кристофером Ривом и другими.
На НТВ и ОРТ программа просуществовала почти 16 лет.
Личная жизнь Оксаны Пушкиной
С первым мужем Владиславом Коноваловым Оксана Пушкина прожила 27 лет. В 1988 году родился ее единственный сын Артем. Стоит отметить, что это была не первая беременность ведущей. По ее словам, в студенческие годы она сделала аборт и не жалеет об этом, так как выступает за сознательное родительство.
Брак с Коноваловым долго не просуществовал. О том, что супруг живет на две семьи и у него есть внебрачный сын, Пушкина узнала давно, еще до поездки в США. Однако они развелись только в 2010 году.
Оксана Пушкина с внучкой (Фото: Инстаграм* @opushkina)
На пороге 50-летия Оксана нашла свое счастье, познакомившись с вице-президентом крупного банка Алексеем Широких. Мужчина оказался младше журналистки на пять лет, был женат и имел двоих детей, но уже тогда его семейные отношения переживали кризис. Оксана и Алексей встречались несколько лет, а 9 октября 2012 года пара официально оформила отношения.
Неудачная пластика Оксаны Пушкиной
Однажды в жизни телеведущей произошел неприятный случай, который многое изменил. Оксана сделала операцию по омоложению лица. После процедуры журналистку было не узнать — она блистала красотой и молодостью. Однако уже через некоторое время Пушкина увидела на лице синяки, сказались последствия введенного препарата.
Выяснилось, что вещество не имело сертификата, за что в дальнейшем косметолог Пушкиной получила условный срок. Чтобы вернуть себе нормальный вид журналистке потребовалось почти 20 лет.
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