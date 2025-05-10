19-летняя невеста Григория Лепса в мини-платье посетила его концерт в Дубае

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)
19-летняя невеста Григория Лепса, Аврора Киба, посетила его концерт в Дубае. Девушка опубликовала фотографии и видео в своем блоге.
Киба появилась на мероприятии в красном мини-платье с декольте. На опубликованных кадрах она танцевала с подругой, пока артист пел на сцене.
Аврора дала понять, что является настоящей поклонницей творчества будущего супруга. Девушка активно подпевала, пока исполнитель выкладывался на сцене.
Ранее Аврора Киба в блоге анонсировала телешоу со своим участием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса
Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием
«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой
*Запрещен в РФ
Аврора дала понять, что является настоящей поклонницей творчества будущего супруга. Девушка активно подпевала, пока исполнитель выкладывался на сцене.
Ранее Аврора Киба в блоге анонсировала телешоу со своим участием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Лошадь, кобыла, я не твой муж»: Лепс набросился на журналистку из-за одного вопроса
Григорий Лепс поздравил сына Ивана с 15-летием
«А кто кому платит-то в итоге?»: Почему не будет свадьбы Лепса и 19-летней Авроры и зачем певец ездил в Японию с бывшей женой
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова