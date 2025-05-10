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19-летняя невеста Григория Лепса в мини-платье посетила его концерт в Дубае

Юная невеста Лепса потанцевала на его концерте в Дубае
Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

19-летняя невеста Григория Лепса, Аврора Киба, посетила его концерт в Дубае. Девушка опубликовала фотографии и видео в своем блоге.
Киба появилась на мероприятии в красном мини-платье с декольте. На опубликованных кадрах она танцевала с подругой, пока артист пел на сцене.

Аврора дала понять, что является настоящей поклонницей творчества будущего супруга. Девушка активно подпевала, пока исполнитель выкладывался на сцене.

Ранее Аврора Киба в блоге анонсировала телешоу со своим участием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Ровесник ​Победы»: Евгений Петросян раскрыл тайну своего имени и его связь с 9 мая
Евгений Петросян поделился связью между своим именем и Днем Победы
10 мая 2025, 06:44

Евгений Петросян (Фото: кадр видео Instagram* @petrosyanevgeny)

Известный юморист Евгений Петросян раскрыл историю своего имени, тесно связанную с Днём Победы. Оказывается, для него дата 9 мая означает не только торжество над нацизмом, но и является днем, благодаря которому он стал «Евгением». Об этом артист рассказал в личном блоге, поздравив поклонников с 80-летием Победы.
Мать Петросяна, Белла Григорьевна, выбрала имя будущему сыну 9 мая 1945 года, хотя до его рождения оставалось еще много времени. На военном заводе, где работала Белла Григорьевна, коллеги предложили назвать ребёнка во время празднования капитуляции Германии.

«Я родился в сентябре 1945 года, а назвали меня именно 9 мая 1945 года. (...) Сотрудники отдела (где работала мама) решили после Победы отметить этот великий праздник. Кто-то заметил маму в положении и предложил выпить, и назвать будущего человека Советского Союза сегодня каким-то именем», — посмеялся Петросян.
«Поклон всем, кто дал нам возможность жить»: Звёзды выложили архивные фото своих героев войны в честь 9 мая
«Поклон всем, кто дал нам возможность жить»: Звёзды выложили архивные фото своих героев войны в честь 9 мая
Имя «Евгений» выбрали как универсальное — подходящее и для мальчика, и для девочки, поскольку пол ребёнка тогда не определяли заранее. Петросян называет себя «ровесником Победы», подчёркивая символическую связь своей судьбы с историческим событием.

«Я поздравляю от всей души с великим праздником! Всех-всех россиян — и не только россиян, а всех причастных к этому великому добру, которое сотворено в этом мире во имя жизни на Земле», — сказал он.
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#9 мая
#артист
#шоу-бизнес
#праздник
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«Поклон всем, кто дал нам возможность жить»: Звёзды выложили архивные фото своих героев войны в честь 9 мая
Российские звёзды на 80-летие Дня Победы показали архивные фото своих героев войны
10 мая 2025, 03:30

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

В День Победы российские звезды шоу-бизнеса поделились архивными фотографиями своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы почтить их подвиг. От Баскова до Алсу и Павла Деревянко, знаменитости рассказали трогательные истории о героях, поделились старыми кадрами и поздравили Россию с 9 мая и юбилеем Победы.

Как Деревянко и Крид почтили предков?

9 мая 2025 года мир отметил 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и российские знаменитости не остались в стороне. Павел Деревянко вместе с мамой и братом посетил могилу деда в Таганроге. Когда начались боевые действия, ему было 27 лет.

Артист признался, что никогда не видел предка в лицо — а ведь именно в честь него получил имя «Павел». В личном блоге Павел Деревянко-младший опубликовал кадры прогулки и показал место захоронения родственника.

Павел Деревянко у могилы деда (Фото: кадр видео Instagram* @pablo_derevyanko)

Егор Крид признался, что его родня трудилась в тылу. Прикладывали все возможные усилия на трудовом фронте, чтобы приблизить день Победы.

Дед по материнской линии был в те годы еще подростком, но все равно желал помочь стране. А прадедушка Крида, Василий Алексеевич Стенин, был признан без вести пропавшим — так и не вернулся домой, уйдя на фронт.

Басков «оживил» своего деда нейросетью

Николай Басков, в свою очередь, использовал нейросети, чтобы «оживить» фото деда-полковника Николая Еременко, дошедшего до Берлина.

Николай Басков с дедушкой (Фото: кадр видео Instagram* @nikolaibaskov)

«Мой дедушка – мамин отец – Николай Еременко, полковник, окончил Военно-политическую академию. Он служил в артиллерийском полку, участвовал в боях на Гомельском, Брянском направлениях и оборонительных боях под Москвой. (...) Помним и гордимся. С Днём Великой Победы, моя страна! Никто не забыт. И ничто не забыто», — написал Басков в личном блоге.
При помощи Искусственного Интеллекта (ИИ) Басков превратил статное фото с дедушкой в короткий клип, где дед и внук сначала серьезно жмут друг другу руки, а потом душевно обнимаются, сверкая улыбками.
Николай Басков с дедушкой (Фото: кадр видео Instagram* @nikolaibaskov)

Трогательные истории от Алсу и Агаты Муцениеце

Алсу опубликовала видео с бабушкой Миной, ветераном Великой Отечественной, встретившей Победу в Австрии. Певица отметила, что бабушка, ушедшая из жизни девять лет назад, оставила в семье след силы и оптимизма, несмотря на пережитые ужасы войны. Мины Лазаревны не стало в 2016 году (ей было было 90 лет).

«Какое счастье для моих девочек, что они застали при жизни нашу Бабулю Мину, нашего Героя!», — подписала она под кадрами с бабушкой, добавив, что семья очень скучает по ней.
Бабушка Алсу Мина Лазаревна (Фото: кадр видео Instagram* @alsou_a)

Агата Муцениеце тоже поделилась воспоминаниями: у нее в войне принимали участие как дедушка, так и бабушка. Более того, деду бы исполнилось в 2025 году 100 лет именно 9 мая.

«Часто случалось, что он начинал рассказывать как строил дом на своей даче и все тут же разбегались, потому что рассказ предстоял длинный... А я всегда оставалась и слушала, мне было его жаль», — делилась актриса.
Диана Арбенина исполнит роль в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков
Диана Арбенина исполнит роль в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков
Она пояснила, что дед умер, когда она была еще очень молодой. Ребенком Агата не всегда понимала глубины того, о чем ей рассказывал дедушка, но его присутствие приносило комфорт, и выглядит он «крепким, железным», несмотря на свой возраст. Бабушку Муцениеце тоже вспоминает с улыбкой — и жалеет о днях, когда просила ее не петь, ведь теперь память о ее голосе стала драгоценностью.

«Я бы с радостью слушала молитвы, рассказы о войне и обняла бы их. Если бы могла! Помню и люблю!», — добавила актриса.

Ольга Бузова выложила архивные фото

Ольга Бузова показала фото прадеда Якова Лукина, дошедшего до Берлина.

Прадед Бузовой Яков Лукин (Фото: Telegram @byzovahouse)

Она добавила, что всегда будет помнить подвиги ее бабушек и дедушек, воевавших за страну и переживших столь тяжелое время. Задача их детей и внуков с внучками — жить таким образом, чтобы предки были горды. Теперь забота о будущем страны лежит на их плечах.

«В День 80-летия Великой Победы хочется низко поклониться всем, кто дал нам возможность жить!», — добавила она.

Почему звезды делятся семейными историями?

Публикации звезд в соцсетях в такой значимый день — не просто дань моде, а способ передать молодому поколению память о Великой Отечественной войне. Их посты, наполненные личными воспоминаниями, ставят для себя целью вдохновить поклонников узнать историю своих семей. Такие рассказы становятся особенно ценными, укрепляя связь поколений.

Утром 9 мая «Радио 1» также освещало тему того, как Клава Кока, Игорь Николаев и другие звезды поздравили россиян с Днём Победы. Не осталась в стороне даже покинувшая родину Пугачева — знаменитая артистка разместила в личном блоге фотографию с вечным огнём и подписала к ней поздравительные слова.

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Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка
10 мая 2025, 00:45

Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)

Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с желудочным кровотечением. Печальную новость 9 мая сообщила его супруга Ксения Ткачева в личном блоге, передает издание «StarHit».
Майские праздники стали для семьи чередой испытаний: сначала заболела сама Ткачева, затем их двухлетняя дочь Эмилия, а теперь и 34-летний Алексей оказался в больнице. Причины кровотечения пока неизвестны — пара, по словам Ксении, ведёт здоровый образ жизни и не употребляет алкоголь.

«Майские праздники, после которых я никак не могу прийти в себя… После празднования слегла я с температурой, через пару дней Эмилька подцепила какую-то непонятную инфекцию. Моя улыбающаяся дочь лежала пластом четыре дня, не вставая с кровати. Далее с теми же симптомами снова слегла я, после — моя сестра. А сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка. Я не знаю, что это и почему, все ведь было хорошо», — поделилась она.
Леша Свик (Фото: Instagram* @alex_svik)

Ткачева, уже навестившая мужа в медучреждении, не стала раскрывать деталей его состояния. На фоне беспокойства за любимого она призвала подписчиков заботиться о своем здоровье и о своих близких, и стараться смотреть на любую ситуацию позитивно.

18 апреля сообщалось, что музыканты Григорий Лепс и Леша Свик записали совместный трек «Дайте надежду». Лепс объяснил в эфире «Love Radio», что ему очень понравились треки Леши, в связи с чем он и захотел записать куплет для совместной композиции с исполнителем.

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#музыка
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Павел Деревянко 9 мая пришел на могилу деда в Таганроге
09 мая 2025, 22:16

Павел Деревянко (Фото: Инстаграм* @pablo_derevyanko)

Актер Павел Дервянко на майские праздники поехал в родной Таганрог, который расположен в Ростовской области. 9 мая артист вместе с мамой и братом пришел на местное кладбище.
Родственники хотели посетить могилу дедушки актера — Павел Макарович Деревянко был участником Великой Отечественной войны. Когда начались боевые действия, ему было 27 лет.

Павел Деревянко поделился, что дедушку никогда не видел — он скончался за девять лет до рождения Павла. Зато свое имя артист получил именно в честь своего предка. В личном блоге Павел Деревянко-младший опубликовал кадры прогулки и показал место захоронения родственника.

Ранее журналистка Ксения Собчак в День Победы рассказала сыну Платону об их родственнике, который дошёл до Берлина. Она вместе с мамой поделилась с Платоном семейной историей. Собчак призналась, что их семья очень гордится подвигом деда.

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#таганрог
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Диана Арбенина исполнит роль в спектакле по произведениям поэтов-фронтовиков
09 мая 2025, 19:07

Диана Арбенина (фото: ВКонтакте @thenightsnipers)

Певица Диана Арбенина выступит в спектакле «Минуту назад» в театре «Мастерская "12"» Никиты Михалкова. Постановка основана на произведениям советских поэтов-фронтовиков.
«К 80-летию нашей Великой Победы в самой страшной и жестокой войне мои ребята - выпускники академии, а ныне актеры «Мастерской "12"» Никиты Михалкова подготовили очень трогательный и искренний спектакль «Минуту назад», – заявил Никита Михалков, слова которого приводит ТАСС.
В основу сценария постановки вошли стихи фронтовиков о судьбах солдат, матерях погибших героев и об ужасах войны.

Михалков заявил, что пригласить фронтмена группы «Ночные снайперы» для участия в спектакле было правильным решением, поскольку Арбенина является не только замечательным музыкантом с прекрасными вокальными способностями, но и, по его мнению, хорошей драматической актрисой.

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