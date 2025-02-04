Звезда сериала «Шеф» Эльдар Лебедев оставил беременную невесту и женился на дочери известного комика: личная жизнь артиста

Эльдар Лебедев (Фото: соцсети)
Эльдар Лебедев, ставший известным благодаря роли подполковника убойного отдела Михаила Каплевича, успешно реализуется не только на экране, но и в педагогической сфере.
Артист, которому сейчас 39 лет, принял участие в таких популярных проектах, как «Шеф», «Практика», «Экстренный вызов» и «Мертвое поле».
В 2014 году он также взял на себя роль репетитора по актерскому мастерству в музыкальном шоу «Один в один», где его наставления помогли многим вокалистам, включая Ираклия Пирцхалава, Юлию Началову и Вадима Казаченко, продемонстрировать удивительные перевоплощения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Молодые люди быстро влюбились и начали совместную жизнь, однако, когда Анна узнала о своей беременности, Лебедев не спешил к оформлению отношений. Несмотря на то что вскоре он сделал ей предложение, свадьба была отменена в последний момент.
Пара отметила создание семьи в Праге в 2016 году, а вскоре после этого у них родилась дочь Александра, с которой Даниэль отлично ладит.
Сейчас Даниэль учится в десятом классе с уклоном в физику и математику, что подтверждает его склонность к точным наукам.
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В 2014 году он также взял на себя роль репетитора по актерскому мастерству в музыкальном шоу «Один в один», где его наставления помогли многим вокалистам, включая Ираклия Пирцхалава, Юлию Началову и Вадима Казаченко, продемонстрировать удивительные перевоплощения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Личная жизньЛичная жизнь Эльдара также полна интересных событий. Его роман с брюнеткой Анной Поповой, с которой он познакомился во время учебы в ВТУ им. Щепкина, стал предметом обсуждений из-за скандала.
Молодые люди быстро влюбились и начали совместную жизнь, однако, когда Анна узнала о своей беременности, Лебедев не спешил к оформлению отношений. Несмотря на то что вскоре он сделал ей предложение, свадьба была отменена в последний момент.
Общение ради ребенкаПосле рождения сына Даниэля бывшие возлюбленные решили наладить общение ради ребенка. На сегодняшний день Эльдар активно участвует в жизни сына и уже давно счастлив в браке с Лерой Кабановой, выпускницей операторского факультета ВГИКа и дочерью известного юмориста Павла Кабанова.
Пара отметила создание семьи в Праге в 2016 году, а вскоре после этого у них родилась дочь Александра, с которой Даниэль отлично ладит.
Старший сынИнтересно, что Эльдар не уверен, что его старший сын выберет творческий путь.
«Даня — человек с математическим складом ума. Творчество ему чуждо. Он всего один раз спел на школьной линейке, и это был последний раз. Думаю, это был стресс для него», — делится артист.
Сейчас Даниэль учится в десятом классе с уклоном в физику и математику, что подтверждает его склонность к точным наукам.
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Дарья Осипова