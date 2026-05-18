Бизнес мужа Надежды Бабкиной впервые ушёл в минус
Компания Евгения Гора, мужа певицы Надежды Бабкиной, впервые завершила год с убытком. Бизнес по продаже аромасвечей и товаров для дома потерял более 8 млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
46-летний Гор зарегистрировал ООО «Юкендлз компани» в 2012 году. Сначала он выпускал ароматизаторы для дома: свечи, благовония и диффузоры. Позже в линейке появились молочко, скрабы, жидкое мыло и бомбочки для ванн. Бабкина помогала продвигать эту продукцию.
С 2021 года бизнес приносил по 33–46 млн рублей чистой прибыли в год. В 2024 году этот показатель снизился до 5 млн рублей. Затем компания ушла в минус более чем на 8 млн рублей. Сейчас Гор ездит на Kia Sorento 2017 года и работает в театре «Русская песня», где Бабкина занимает пост директора. Он продолжает выступать и поет, в том числе в дуэте с ней.
