«Сказка ушла и не вернётся»: Лера Кудрявцева высказалась о новой реальности после скандала с избитой няней

Лера Кудрявцева (фото: Instagram* @leratv)
Лера Кудрявцева, попавшая на днях в скандал из-за якобы избитой няни, загрустила о временах, когда общественности были неизвестны подробности личной жизни кумиров и она не устраивала им травлю в соцсетях.
Телеведущая не поленилась почитать комментарии, которые ей пишут после этого инцидента. Она отметила, что совершенные люди абсолютно лишены понятия культура. Однако, Кудрявцева добавила, что с годами ничего не изменилось, кроме развития технологий и мнимой безнаказанности клеветников.
По словам Кудрявцевой, сейчас наступила новая реальность, которая открыла возможности заглянуть за экран, который представляет красивую глянцевую картинку. Раньше все знаменитости априори были богами, а не живыми люди.
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*запрещён в РФ
«Раньше было так же, как и сейчас. Раньше не было интернета. И все, что происходило за экраном — никто не видел, не слышал и не знал. Сейчас все в открытом доступе», – подчеркнула Лера в своём Telegram-канале.
По словам Кудрявцевой, сейчас наступила новая реальность, которая открыла возможности заглянуть за экран, который представляет красивую глянцевую картинку. Раньше все знаменитости априори были богами, а не живыми люди.
«Боги эти, как оказалось позднее — тоже люди со множеством недостатков, шокирующих историй и ужасающих поступков (читайте биографии). Сказка ушла. И не вернется», – отметила в заключение телеведущая.Что же касается истории с избиением няни, Лера утверждает, что это неправда, поскольку с персоналом она всегда обращается вежливо и уважительно. Теперь она намерена найти того, кто распустил такие неприемлемые слухи, и привлечь его к ответственности по всей строгости закона.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова