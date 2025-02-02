Лера Кудрявцева сделала громкое заявление об изнасиловании на шоу

Лера Кудрявцева (фото: соцсети)
Накануне стартовал пятый сезон шоу «Суперстар!». Бороться за победу в нём будут 10 артистов, пик популярности которых пришёлся на 1980-1990-е и нулевые годы.
В их числе Сергей Челобанов, который получил известность по дуэтному исполнению хита «Незваный гость» с Аллой Пугачёвой в 1992 году. С этого момента началась его слава и бурный роман с певицей.
Однако популярность не пошла на пользу Челобанову. Он начал злоупотреблять алкоголем и запрещёнными веществами, после чего его звезда закатилась. К тому же, Примадонна тогда переключилась на Филиппа Киркорова.
Однако талант никуда не исчез, в чём зрители и жюри убедились во время его выступления. Он снова исполнил песню «Незваный гость», но уже без Примадонны. Исполнитель получил наивысшие оценки, а Лера Кудрявцева не могла сдержать эмоций.
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«Вот я тоже затрудняюсь дать определение. Дружили, скажем так. Влюбленная дружба», – высказался певец об отношениях с Примадонной.
Однако популярность не пошла на пользу Челобанову. Он начал злоупотреблять алкоголем и запрещёнными веществами, после чего его звезда закатилась. К тому же, Примадонна тогда переключилась на Филиппа Киркорова.
Однако талант никуда не исчез, в чём зрители и жюри убедились во время его выступления. Он снова исполнил песню «Незваный гость», но уже без Примадонны. Исполнитель получил наивысшие оценки, а Лера Кудрявцева не могла сдержать эмоций.
«Я обожаю эту песню! Я её обожала и тогда, когда Сергей Васильевич пел её с Пугачёвой. И сейчас, в новой аранжировке. Меня Сергей Васильевич сейчас изнасиловал песней. У нас на эстраде очень мало мужчин с такой мужской харизмой, с сексуальной. Я ещё обожаю такое вальяжное, рокерское поведение. Сегодня для меня это лучшая песня и лучшее исполнение. Сергей Васильевич, у вас, наверное, это в крови и в вашей природе – животное. Это такой кайф! Я визжу от восторга!», – заявила телеведущая.Читайте также:
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Анастасия Чинкова