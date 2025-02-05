Лера Кудрявцева и Люся Чеботина помирились после ссоры в гримерке

Лера Кудрявцева (Фото: соцсети)
Телеведущая Лера Кудрявцева и исполнительница Люся Чеботина разрешили конфликт. Еще в прошлом году артистки негативно высказывались друг о друге. Но, судя по всему, «топор войны» зарыт.
Ссора Кудрявцевой с исполнительницей хита «Солнце Монако» случилась во время одного из концертов. Звезды делили одну гримерку и тогда не были знакомы друг с другом. И когда Лера захотела представиться, то, как она сама рассказывала, получила «сухой» ответ от Люси. Такой инцидент оставил неприятный осадок в душе Кудрявцевой, и она старалась больше не сталкиваться с Чеботиной.
По словам Люси, все в тот день было иначе, однако тоже неприятно. Она уверяла, что Лера ворвалась в гримерку, когда исполнительница переодевалась, и из-за нее люди увидели Чеботину без одежды. Артистка сравнила это с изнасилованием.
Однако со временем артисткам все же удалось зарыть «топор войны». Недавно Люся и Лера вместе снялись в шоу «Суперстар!», и во время перерыва телеведущая поделилась видео в блоге, в котором появилась Чеботина. Звезды мило говорили друг с другом, и певица даже пообещала подарить Кудрявцевой свою пилотку.
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По словам Люси, все в тот день было иначе, однако тоже неприятно. Она уверяла, что Лера ворвалась в гримерку, когда исполнительница переодевалась, и из-за нее люди увидели Чеботину без одежды. Артистка сравнила это с изнасилованием.
Однако со временем артисткам все же удалось зарыть «топор войны». Недавно Люся и Лера вместе снялись в шоу «Суперстар!», и во время перерыва телеведущая поделилась видео в блоге, в котором появилась Чеботина. Звезды мило говорили друг с другом, и певица даже пообещала подарить Кудрявцевой свою пилотку.
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