«Слава — наша куколка»: что происходит у певицы на личном фронте

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певица Слава (Анастасия Сланевская) примерно 20 лет была в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким, пара то расходилась, то сходилась. Поклонники привыкли к таким перипетиям в жизни исполнительницы хита «В небо», но в марте она сделала шокирующее заявление в беседе с продюсером Георгием Иващенко на «ШБ-шоу».
«Я очень люблю Анатолия, но сейчас люблю другого человека», — говорила женщина.
Видимо, с новой второй половинкой ничего не вышло, ведь на церемонии вручения премий звездам шансона певец Евгений Кемеровский рассказал, что Сланевская вновь в поиске.
«Слава — наша куколка. Она стоит двадцать пять баранов, три холодильника, две кинокамеры… Тем более что она сейчас развелась и ищет мужчину», — сказал исполнитель песни «Братва, не стреляйте друг друга».
Слава в свою очередь отшутилась, намекнув на изменившийся статус.
«Я как бы и не выходила замуж. Как была свободной, так и осталась», — сказала она.Сланевская и Данилицкий так и не узаконили отношения, несмотря на то что певица родила бизнесмену дочь Антонину.
Читайте также:
Ирине Хакамаде 70 лет: измены, открытие браки, усыновленный сын и особенная дочь. Как сейчас живет бывший политик?
Высокая температура и проблемы с дыханием: Петросяну потребовалась экстренная медпомощь
«Распят, но жив»: солист группы «Непара» потерял голос
Никита Кротов