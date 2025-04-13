Высокая температура и проблемы с дыханием: Петросяну потребовалась экстренная медпомощь

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Евгений Петросян обратился к врачам: 79-летний юморист жаловался на высокую температуру и сильный сухой кашель, который не проходил несколько дней.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, медики выявили у Петросяна лёгкую форму ковида, а также есть подозрение на острый бронхит. Евгений Ваганович от госпитализации отказался, ему выписали антибиотики и отпустили домой.
В беседе с SHOT Петросян признался, что есть жалобы на состояние здоровья, но заверил, что они никак не связаны с ковидом.
Ранее стало известно, что Евгений Петросян собирает коллекцию книг по оккультизму «Пятикнижие тьмы».
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В беседе с SHOT Петросян признался, что есть жалобы на состояние здоровья, но заверил, что они никак не связаны с ковидом.
Ранее стало известно, что Евгений Петросян собирает коллекцию книг по оккультизму «Пятикнижие тьмы».
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Анастасия Чубина