«Распят, но жив»: солист группы «Непара» потерял голос

Александр Шоуа (Фото: Instagram*/alexandershoua)
Певица группы «Непара» Дарья Храмова решила начать сольную карьеру. Второй солист Александр Шоуа сильно переживал по этому поводу, чем поделился с программой «Ты не поверишь!».
«Я был мёртвый практически, то есть во мне только билось сердце и где-то был пульс, в каком-то месте. Психологическое уже было расстройство», — сказал певец.
По словам Шоуа, из-за нервов он даже потерял голос во время одного из своих выступлений. Медики экстренно сделали укол и назначили лечение, но Александр хочет лечиться виски и колой после концертов.
«На лекарственные средства антидепрессивные подсаживаться нельзя. Это заканчивается плохо, люди годами на них сидят и не могут ничего с этим поделать. Сейчас я держусь. Распят, но жив», — добавил Шоуа.Читайте также:
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