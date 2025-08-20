20 августа 2025, 19:07

Эвелина Бледанс: при отсутствии интернета можно читать книги и ходить в театр

Эвелина Бледанс (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Сторонники теорий заговора все чаще говорят, что доступ в Интернет вскоре могут сильно ограничить или вовсе закрыть. Между тем многие знаменитости активно используют соцсети и мессенджеры для поддержания присутствия в информационном поле. Общественная Служба Новостей поинтересовалась у селебрити, как они будут действовать, если Сеть окажется недоступной.





Актриса Эвелина Бледанс напомнила, что раньше люди обходились без Интернета — ходили в театр, читали книги, посещали музеи и черпали знания офлайн. По её мнению, хотя Сеть стала важной частью жизни и источником идей, её исчезновение не обязательно сделает жизнь беднее: возможно, люди станут активнее и разнообразнее проводить время.



Бледанс также уверена, что артисты найдут способы оставаться заметными и без онлайн‑площадок. Афиши, радио‑премьеры и другие традиционные каналы продвижения никто не отменял, поэтому глобальных перемен она не ожидает. Получать «здесь и сейчас» информацию будет сложнее, но актриса сомневается, что доступ в Интернет когда‑то окажется настолько сильно ограничен.





«Да, сложнее будет получать информацию, которая нужна в формате «здесь и сейчас», но я не верю, что прям так сильно вход в Сеть ограничат когда-нибудь», — заключила она.