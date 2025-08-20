«Не подчинилась»: Стала известна шокирующая причина развода Пугачёвой и Киркорова
Свидетель со свадьбы Пугачёвой и Киркорова объяснил развод непокорностью Аллы
Режиссёр Роман Родин, присутствовавший на свадьбе Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова, высказал своё мнение о возможной причине их расхода. Его слова приводит Ura.ru.
Бракоразводный процесс пары, состоявшей в браке 11 лет, ранее вызвал широкий резонанс в медиапространстве. По словам Родина, который знаком с обоими артистами, вопрос причин их развода является сложным.
«Мне кажется, что каждый мужик — хозяин по своей сути. И всегда хочет, чтобы жена ему подчинялась. Но подчиняться — это не про Пугачёву», — заявил Родин.Таким образом, по версии Родина, причиной развода мог стать конфликт двух амбициозных и волевых личностей, для которых было сложно выстроить компромиссную модель семейных отношений.
