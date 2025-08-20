«Не подчинилась»: Стала известна шокирующая причина развода Пугачёвой и Киркорова

20 августа 2025, 17:26

Свидетель со свадьбы Пугачёвой и Киркорова объяснил развод непокорностью Аллы

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

Режиссёр Роман Родин, присутствовавший на свадьбе Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова, высказал своё мнение о возможной причине их расхода. Его слова приводит Ura.ru.





Бракоразводный процесс пары, состоявшей в браке 11 лет, ранее вызвал широкий резонанс в медиапространстве. По словам Родина, который знаком с обоими артистами, вопрос причин их развода является сложным.

«Мне кажется, что каждый мужик — хозяин по своей сути. И всегда хочет, чтобы жена ему подчинялась. Но подчиняться — это не про Пугачёву», — заявил Родин.