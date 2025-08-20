Сын Сергея Бодрова отказался покупать машину отца из-за отсутствия денег
Сын российского актера Сергея Бодрова отказался покупать автомобиль Land Rover Defender, который принадлежал его отцу. Как объяснил мужчина, у него нет денег на машину.
По данным telegram-канала Mash, сыну Бодрова предложили купить автомобиль за 1,18 миллионов рублей. Land Rover Defender имеет пробег в 350 тысяч километров и оснащен механической коробкой передач.
Продает машину женщина из города Серов в Свердловской области. Как оказалось, машину он купил в салоне в 2000-м году, а после смерти Бодрова Land Rover перешел супруге. Сама продавщица доказывает всю информацию скриншотами с информацией об автомобиле. Как оказалось, после покупки машина полтора года просто стояла, так как была не нужна.
В марте женщина предложила сыну Бодрова выкупить Land Rover отца. Он же отказал, заявив, что на машину не хватает денег.
Читайте также: