Сын Сергея Бодрова отказался покупать машину отца из-за отсутствия денег

20 августа 2025, 18:43

Сергей Бодров (Кадр: фильм «Брат»)

Сын российского актера Сергея Бодрова отказался покупать автомобиль Land Rover Defender, который принадлежал его отцу. Как объяснил мужчина, у него нет денег на машину.