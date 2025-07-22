«Случаются ссоры, но это не означает развод!»: Выяснились подробности о якобы расставании Михаила Ефремова с супругой
KP.RU: Михаил Ефремов не захочет разводиться с женой, несмотря на конфликты
Ранее в СМИ появилась информация, что заслуженный артист России Михаил Ефремов собирается расстаться с женой. Как оказалось, Ефремов и Софья Кругликова не планируют развод, несмотря на вспыхнувшие слухи о расставании. Об этом рассказал KP.RU источник из актерских кругов.
Актер и его супруга, по словам инсайдера, часто проводили время отдельно еще до трагического ДТП 2020 года, которое привело к тюремному заключению артиста.
«Они могли неделями (а то и по месяцу) вообще не видеться. Сейчас это не изменилось. Живут то порознь, то под одной крышей», — объяснил KP.RU источник.У них пары недвижимость в Москве и Подмосковье, позволяющая жить в разном ритме: Михаил следовал своему графику, а Софья занималась детьми, живя в совсем другом режиме.
Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака
«Если и будет развод, то причина — измена Михаила и нежелание Софьи с этим мириться, а не его инициатива», — добавил собеседник издания.Помимо прочего, сестра Ефремова и другие близкие отрицали информацию о разводе на момент 21 июля. Подчеркивается, что у пары бывают сложные периоды в отношениях, а также скандальные моменты. Но это не поставит «крест» на их браке.
«Случаются ситуации, когда люди в ссоре. А у кого так не бывает, но это не означает развод!», — передает KP.RU слова инсайдера.Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал на фоне сообщений о расставании актера Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой, как пара может поделить имущество в случае развода.