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Раскрыто имущество Михаила Ефремова на фоне сообщений о разводе

Адвокат Жорин: У Ефремова есть четыре квартиры и два дома
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

На фоне сообщений о расставании актера Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой адвокат Сергей Жорин рассказал, как пара может поделить имущество в случае развода, передает портал «Страсти».



В центре российской столицы у артиста есть просторная квартира площадью 150 квадратных метров. Еще одно жилье досталось ему от матери. Пока Ефремов отбывал тюремный срок, ему перешли по наследству две квартиры — пятикомнатная на Тверской и доля в недвижимости на Олимпийском проспекте.

Актер является владельцем двух домов. Один находится в Юрмале, а другой — в Подмосковье.

По словам адвоката, если брачный договор не составлялся, то имущество, нажитое в браке, будет поделено поровну. Исключение — то, что досталось по наследству или в дар.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Екатерина Коршунова

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