Раскрыто имущество Михаила Ефремова на фоне сообщений о разводе

21 июля 2025, 17:59

Адвокат Жорин: У Ефремова есть четыре квартиры и два дома

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

На фоне сообщений о расставании актера Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой адвокат Сергей Жорин рассказал, как пара может поделить имущество в случае развода, передает портал «Страсти».