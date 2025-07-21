Раскрыто имущество Михаила Ефремова на фоне сообщений о разводе
На фоне сообщений о расставании актера Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой адвокат Сергей Жорин рассказал, как пара может поделить имущество в случае развода, передает портал «Страсти».
В центре российской столицы у артиста есть просторная квартира площадью 150 квадратных метров. Еще одно жилье досталось ему от матери. Пока Ефремов отбывал тюремный срок, ему перешли по наследству две квартиры — пятикомнатная на Тверской и доля в недвижимости на Олимпийском проспекте.
Актер является владельцем двух домов. Один находится в Юрмале, а другой — в Подмосковье.
По словам адвоката, если брачный договор не составлялся, то имущество, нажитое в браке, будет поделено поровну. Исключение — то, что досталось по наследству или в дар.
Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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