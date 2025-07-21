Михаил Ефремов расстался с женой после 23 лет брака
Заслуженный артист России Михаил Ефремов расстался с женой Софьей Кругликовой спустя 23 года брака. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Пятая жена актера вынуждена была прервать отношения с ним. Ефремов якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных ссор, в том числе из-за свидания в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, о котором ранее сообщали в прессе.
Согласно информации SHOT, Михаил Олегович пока только готовится к разводу, но официальное расторжение брака отложат из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова попадать на первые полосы СМИ.
Напомним, Михаил Ефремов и Софья Кругликова поженились в 2002 году. В 2004 году у пары родилась дочь Вера, в 2007-м — Надежда, в 2010-м — сын Борис.
Читайте также: