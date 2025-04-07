Слуцкий попросил Генпрокуратуру проверить блогера Жидковского на предмет ЛГБТ*

Алексей Жидковский (фото: Telegram @zhidkovskiy_talk)
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру РФ проверить выступление блогера Алексея Жидковского в рамках акции «Тотальный диктант – 2025» на предмет пропаганды ЛГБТ*. Об этом сообщается в тексте обращения председателя фракции на имя генпрокурора Игоря Краснова.
Отмечается, что Слуцкий потребовал проверить выступление Жидковского перед несовершеннолетними на предмет наличия признаков пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений*, а также проверить законность использования организаторами мероприятия средств гранта, предоставленного Фондом президентских грантов при организации указанного мероприятия.
Глава ЛДПР задался вопросом о целесообразности вложения бюджетных средств в проекты, в которых принимают участие лица с «откровенно провокационной позицией».
В случае обнаружения указанных признаков, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению нарушений.
Слуцкий указал, что в личном блоге Жидковский делится собственными взглядами на жизнь, которые могут «негативно сказываться на восприятии молодёжью норм и ценностей».
Читайте также:
Звезда Instagram** Алексей Жидковский: «острый» язык, яркие женственные образы и тайна сексуальной ориентации
Сменила пол* и хочет переехать в Англию: как выглядит дочь Михаила Ефремова, которая стала Сергеем?
Связи с мужчинами* и причины расставания с Лерой Кудрявцевой: от кого у Сергея Лазарева дети и кому он посвятил трек «Вкус малины»?
*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
**запрещён в РФ
Глава ЛДПР задался вопросом о целесообразности вложения бюджетных средств в проекты, в которых принимают участие лица с «откровенно провокационной позицией».
В случае обнаружения указанных признаков, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по устранению нарушений.
Слуцкий указал, что в личном блоге Жидковский делится собственными взглядами на жизнь, которые могут «негативно сказываться на восприятии молодёжью норм и ценностей».
Читайте также:
Звезда Instagram** Алексей Жидковский: «острый» язык, яркие женственные образы и тайна сексуальной ориентации
Сменила пол* и хочет переехать в Англию: как выглядит дочь Михаила Ефремова, которая стала Сергеем?
Связи с мужчинами* и причины расставания с Лерой Кудрявцевой: от кого у Сергея Лазарева дети и кому он посвятил трек «Вкус малины»?
*движение признано экстремистским и запрещено на территории России
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова