Сменила пол* и хочет переехать в Англию: как выглядит дочь Михаила Ефремова, которая стала Сергеем?

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
Фамилия Ефремов на протяжении нескольких лет вызывает оживлённые дискуссии и привлекает внимание. На этот раз в центре обсуждений оказалась жизнь его старшей дочери Анны Марии.
Наследница известного актёра не хочет идти по уже известному пути и активно создаёт свой собственный образ, местами шокирующий общественность. О непростой судьбе девушки читайте в материале «Радио 1».
Михаил Ефремов, Ксения Качалина с дочерью Анной Марией (Фото: скриншот т/п «Светская хроника» ТК ТВЦ)
Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Окончила ВГИК и была актрисой с большим будущим. В кинематографе Качалина начала свою карьеру в 1991 году, сыграв в фильме «Нелюбовь». Также она принимала участие в съёмках таких кинолент, как «Арбитр», «Над тёмной водой», «Дикая любовь», «Три сестры», «Письма в прошлую жизнь» и «Цирк сгорел, и клоуны разбежались».
Михаил Ефремов — продолжатель актерской династии, выдающийся и популярный актер, сыгравший множество ролей на сцене и в кино. Пара познакомилась на съемках «Романовы. Венценосная семья». Оба до знакомства находились в отношениях. Качалина была в браке с музыкантом Алексеем Паперным, а Ефремов жил с Евгенией Добровольской. Чувства вспыхнули с такой силой, что оба оставили семьи и решили быть вместе.
Пару не остановила даже беременность Ксении. Михаил был готов стать отцом для ребёнка возлюбленной. К несчастью, малыш не прожил и трёх дней после своего появления на свет. Тогда Качалина с Ефремовым нашли утешение в бутылке.
Через некоторое время, очнувшись от забытья, Ксения поняла, что снова беременна. В 2000 году у актеров родилась дочка, которой дали красивое имя Анна Мария.
Ксения Качалина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК НТВ)
После рождения дочери отношения между супругами начали стремительно портиться. Анне-Марии было четыре года, когда браку родителей пришел конец. Процесс расторжения брака оказался сложным, супруги делили имущество и недвижимость. После развода мама решила ехать за спокойствием на Гоа и забрала с собой дочь.
Анна Мария с содроганием вспоминает те дни… Её мать всё чаще пила, а когда была сильно пьяна, то начинала избивать девочку. Старшая дочь Ефремова вынуждена была голодать, бродя по опасным улицам Гоа, а Кочалина напрочь забывала о существовании девочки.
После пары лет поисков себя в Индии Качалина вернулась в Москву. На тот момент состояние актрисы вызывало опасения. Она начала слышать странные разговоры в стенах и еще больше проявлять агрессию к дочери. Актрисе не был официально поставлен диагноз, но, по информации из СМИ, на частной консультации ей были назначены лекарственные препараты, а также рекомендовано нанять сиделку для ухода.
Вместо лечения Ксения продолжила употреблять алкоголь и вести асоциальный образ жизни. В какой-то момент Анна Мария просто сбежала к соседям от невменяемой матери, после чего заботы о ней взял на себя отец.
В 2017 году Михаил Ефремов устроил дочь в отдельной квартире и поручил заботу о ребенке горничной. Анне Марии пришлось пройти курс психотерапии и принимать медикаменты, так как у нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.
Анна Мария Ефремова (Фото: скриншот т/п «Звезды сошлись» ТК НТВ)
Ефремов поддерживал дочь, пока не угодил за решетку. Девочка занималась в театральном кружке, неплохо училась в школе. И лишь время от времени шокировала публику яркими образами.
Все изменилось в 2021 году. Анна Мария заявила о своей небинарной идентичности*, то есть о том, что она не относит себя ни к одному из традиционных гендеров*. С тех пор наследница Ефремова просит обращаться к себе только в мужском роде. Долгое время девушка жила под псевдонимом Айэм Тиллмари, но потом окончательно решила стать Сергеем.
Девушка делилась с публикой, что уже проходит гормональную терапию, но на оперативное вмешательство пока не решилась. Сейчас новоиспеченный Сергей живет со своей девушкой в съемной квартире и мечтает переехать жить в Англию, где возможно узаконить однополый брак* и усыновить ребенка.
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Знаменитые родители
Михаил Ефремов, Ксения Качалина с дочерью Анной Марией (Фото: скриншот т/п «Светская хроника» ТК ТВЦ)
Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Окончила ВГИК и была актрисой с большим будущим. В кинематографе Качалина начала свою карьеру в 1991 году, сыграв в фильме «Нелюбовь». Также она принимала участие в съёмках таких кинолент, как «Арбитр», «Над тёмной водой», «Дикая любовь», «Три сестры», «Письма в прошлую жизнь» и «Цирк сгорел, и клоуны разбежались».
Михаил Ефремов — продолжатель актерской династии, выдающийся и популярный актер, сыгравший множество ролей на сцене и в кино. Пара познакомилась на съемках «Романовы. Венценосная семья». Оба до знакомства находились в отношениях. Качалина была в браке с музыкантом Алексеем Паперным, а Ефремов жил с Евгенией Добровольской. Чувства вспыхнули с такой силой, что оба оставили семьи и решили быть вместе.
Пару не остановила даже беременность Ксении. Михаил был готов стать отцом для ребёнка возлюбленной. К несчастью, малыш не прожил и трёх дней после своего появления на свет. Тогда Качалина с Ефремовым нашли утешение в бутылке.
Через некоторое время, очнувшись от забытья, Ксения поняла, что снова беременна. В 2000 году у актеров родилась дочка, которой дали красивое имя Анна Мария.
Трудное детство девочки
Ксения Качалина (Фото: скриншот т/п «Основано на реальных событиях» ТК НТВ)
После рождения дочери отношения между супругами начали стремительно портиться. Анне-Марии было четыре года, когда браку родителей пришел конец. Процесс расторжения брака оказался сложным, супруги делили имущество и недвижимость. После развода мама решила ехать за спокойствием на Гоа и забрала с собой дочь.
Анна Мария с содроганием вспоминает те дни… Её мать всё чаще пила, а когда была сильно пьяна, то начинала избивать девочку. Старшая дочь Ефремова вынуждена была голодать, бродя по опасным улицам Гоа, а Кочалина напрочь забывала о существовании девочки.
«Мать очень гордилась тем, что я рос, как Маугли. Сейчас у меня есть ментальные проблемы, которые идут из-за отношения матери ко мне в детстве. Она была человеком с тяжелыми заболеваниями. Но я не помню большую часть своего детства. Мать поднимала на меня не только руку, но и нож за то, что как-то ночью решил водички попить. С юмором к этому отношусь. Если относиться всерьез, то можешь еще сильнее поехать крышей», — рассказывала о матери бывшая Анна Мария в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
После пары лет поисков себя в Индии Качалина вернулась в Москву. На тот момент состояние актрисы вызывало опасения. Она начала слышать странные разговоры в стенах и еще больше проявлять агрессию к дочери. Актрисе не был официально поставлен диагноз, но, по информации из СМИ, на частной консультации ей были назначены лекарственные препараты, а также рекомендовано нанять сиделку для ухода.
Вместо лечения Ксения продолжила употреблять алкоголь и вести асоциальный образ жизни. В какой-то момент Анна Мария просто сбежала к соседям от невменяемой матери, после чего заботы о ней взял на себя отец.
В 2017 году Михаил Ефремов устроил дочь в отдельной квартире и поручил заботу о ребенке горничной. Анне Марии пришлось пройти курс психотерапии и принимать медикаменты, так как у нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство.
«Одышка и плохо ходит»: адвокат рассказал о состоянии Михаила Ефремова перед освобождением из колонии
Анна Мария стала Сергеем
Анна Мария Ефремова (Фото: скриншот т/п «Звезды сошлись» ТК НТВ)
Ефремов поддерживал дочь, пока не угодил за решетку. Девочка занималась в театральном кружке, неплохо училась в школе. И лишь время от времени шокировала публику яркими образами.
Все изменилось в 2021 году. Анна Мария заявила о своей небинарной идентичности*, то есть о том, что она не относит себя ни к одному из традиционных гендеров*. С тех пор наследница Ефремова просит обращаться к себе только в мужском роде. Долгое время девушка жила под псевдонимом Айэм Тиллмари, но потом окончательно решила стать Сергеем.
Девушка делилась с публикой, что уже проходит гормональную терапию, но на оперативное вмешательство пока не решилась. Сейчас новоиспеченный Сергей живет со своей девушкой в съемной квартире и мечтает переехать жить в Англию, где возможно узаконить однополый брак* и усыновить ребенка.
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
Елена Генералова