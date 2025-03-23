Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Звезда Instagram* Алексей Жидковский: «острый» язык, яркие женственные образы и тайна сексуальной ориентации

Звезда Instagram* Алексей Жидковский: «острый» язык, яркие женственные образы и тайна сексуальной ориентации

Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексей Жидковский — известный российский блогер, который прославился благодаря своему яркому образу и оригинальному стилю общения. Поклонники и ярые противники звезды интернета часто задаются вопросом половой ориентации Алексея: он выглядит как женщина, при этом физиологически остается мужчиной. Подробнее о жизни одного из самых эпатажных личностей сети читайте в материале «Радио 1».

Детство


Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексей Жидков (псевдоним — Жидковский) появился на свет 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге. Его родители — Наталья и Роман Жидковы — были людьми обеспеченными. Отец занимался строительством, а мать работала учителем русского языка. Мать будущей знаменитости была женщиной доброй и заботливой, в то время как отец был человеком суровым и взыскательным по отношению к своему сыну.

Брак родителей распался, когда Алексею было 4 года. Позже у мамы появились младшие брат и сестра. В начальных классах Лёша был обычным мальчиком, не доставлявшим хлопот ни учителям, ни родителям. С наступлением переходного возраста всё стало по-другому. Молодой человек начал общаться с сомнительной компанией, где употребление спиртных напитков и посещение вечеринок были обычным делом. Начались проблемы в школе, неуспеваемость по предметам.

Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексея перевели в другую школу, где начались его эксперименты с внешностью. Привычный публике вид Жидковского сложился постепенно. Алексей делился с журналистами, что одной из причин, побудивших его создать яркий образ, было то, что родители не уделяли ему достаточно внимания. Мальчику нравились красивые вещи, ухоженное лицо, после к уходовым средствам добавилась и косметика.

«У меня семья свободных правил. Я думаю, они же видели, что мне нравятся красивые сумочки, красивые вещи. Это всё было органично и постепенно. Потом я подумал: «Ну подкрашусь чутка, чего уж», — рассказывал Алексей на проекте «Пушка».

Прохор Шаляпин признался, что страдает необычной фобией
Прохор Шаляпин признался, что страдает необычной фобией

Популярность в интернете


Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Стоит заметить, что внешний вид блогера — не самое интересное в его контенте. Алексей начал записывать короткие видео еще в 17 лет, и уже тогда его высказывания были весьма интересными. Сейчас же Жидковского любят за его «острый» язык и предельную откровенность со зрителем.

«Мой первый ролик был, когда я готовился к каким-то школьным экзаменам и просто снял видео, крик души, на десять секунд. Там был диалог из серии “С куры по зерну, весь двор в говне”. И мои друзья стали отмечать своих друзей, те друзья других друзей, и как-то оно так разошлось», — делился в одном из интервью Жидковский.

Алексей Жидковский не считает себя блогером. Он ведёт свой аккаунт в Instagram* как личный дневник, где делится с подписчиками своими мыслями и чувствами. На страницу Алексея подписано более 2,9 миллионов человек. В своих видео он продолжает давать бьюти-советы и снимать забавные видео.

Кроме того, в 2020 году Жидковский был удостоен награды «Премия Рунета» в категории «Персона года». А в сентябре 2021 года в Московском доме книги прошла презентация его книги «Жизнь одна — подумай, а!».

Личная жизнь и ориентация


Алексей Жидковский (Фото: Instagram*@zhidkovskiy)

Алексей характеризует свою личную жизнь как «запутанную и непонятную». Жидковский не раскрывает свою сексуальную идентичность, хотя в своих интервью он упоминал о своей первой влюблённости в девушку в период полового созревания. Он никогда не был замечен в романтических отношениях с представителями мужского пола**. Среди близких друзей Алексея преобладают в основном девушки.

«Что в паспорте, то и в жизни. Я отношусь к мужской части населения. По поводу «он» и «она»: мне почему-то всегда смешно говорить о себе в женском роде. Не знаю, почему это вызывает у меня такой истошный смех, но вот веселит, и всё... Не списывайте это на биполярное расстройство, гендерную дисфорию или еще что-то. Для всех «переживающих» отвечаю: я прекрасно отдаю себе отчет в собственной половой принадлежности», — цитирует слова Жидковского издание woman.ru.

Когда его спрашивают о перспективах создания семьи, он говорит, что пока не чувствует себя готовым к такой серьёзной ответственности. Сейчас его основная цель — достичь финансовой независимости, а уже потом можно будет думать о семье и детях.


Читайте также:

Беременная Ида Галич отложила свадьбу

Фигуристка Саша Трусова больше не скрывает беременность

Связал шарф Олегу Табакову, дружил с Паулиной Андреевой и по-тихому развелся: личная жизнь звезды «Кухни» Виктора Хориняка

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
**Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
#награды
#книги
#видео
#косметика
#фото
#звёзды
#отец
#презентация
#статьи
Юрист раскрыл, кому достанется многомиллионное имущество Ларисы Голубкиной
Юрист Соловьев: дочь Голубкиной получит в наследство квартиру за ₽27 млн
23 марта 2025, 13:09

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Актриса Лариса Голубкина оставила дочери трехкомнатную квартиру в Москве. Об этом пишет Aif.ru.
Как рассказал в беседе с изданием юрист Иван Соловьев, если артистка не оставила завещание, которое распределяло бы имущество иначе, то наследование произойдет по закону. Лариса Голубкина стала законной владелицей недвижимости в 2013 году.

На сегодняшний день, согласно информации из открытых источников, такая квартира стоит около 27 млн рублей.

Напомним, Ларисы Голубкиной не стало на 86-м году жизни накануне в субботу, 22 марта. Сообщалось, что женщина серьезно болела. Осенью прошлого года ей диагностировали злокачественную болезнь системы крови.

Читайте также:

Стало известно, где похоронят Ларису Голубкину

«Сиделки менялись раз в месяц, потому что не выдерживали»: последние месяцы жизни Ларисы Голубкиной

Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной
#имущество
#квартира
#юрист
#болезнь
#женщина
#смерть
#наследство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, где похоронят Ларису Голубкину
Актрису Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище в Москве
23 марта 2025, 12:39

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище столицы во вторник, 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису Марию Миронову.
«Это будет на Троекуровском (кладбище — прим. ред.) 25 марта», — прокомментировала собеседница агентства.
Кроме того, по словам руководителя Центрального академического театра российской армии Милены Авимской, в тот же день в театре состоится прощание со знаменитостью.

Голубкиной не стало на 86-м году жизни накануне в субботу, 22 марта. Сообщалось, что женщина серьезно болела. Осенью прошлого года ей диагностировали злокачественную болезнь системы крови. В начале марта этого года Лариса Голубкина встретила юбилей.

Читайте также:

«Сиделки менялись раз в месяц, потому что не выдерживали»: последние месяцы жизни Ларисы Голубкиной

Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

«Счёт шёл на часы»: Садальский заявил, что перед смертью Голубкина весила всего 30 кг
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#смерть
#шоу-бизнес
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Все шло к тому»: Антонова о смерти двухмесячного сына
Наталия Антонова назвала «старородящей историей» смерть двухмесячного сына
23 марта 2025, 12:03

Наталия Антонова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артистка Наталия Антонова рассказала о том, что ее четвертая беременность была тяжелой, однако, несмотря на плохое предчувствие, она не стала прерывать ее. Детали актриса раскрыла в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ. Ребенок, родившийся на полтора месяца раньше срока, умер в двухмесячном возрасте.
«Все шло к тому, что должна была случиться беда. Вот так год складывался. Я знала, что не все там так гладко… Это и есть старородящая история. Надо вовремя остановиться. Мне не хватило сил. Я виню себя», — поделилась звезда.
Наталию госпитализировали с открывшимся кровотечением и сделали кесарево, однако, несмотря на все усилия медиков, мальчик скончался спустя пару месяцев в реанимации. На процедуру ЭКО муж Наталии не согласился.

Читайте также:

SHOT: у музыкантов «Дискотеки Аварии» задолженность перед приставами

Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали

«Узкая талия и стремительная худоба»: Быстрое похудение Селены Гомес может иметь несколько причин
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#семья
#беременность
#дети
#смерть
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: у музыкантов «Дискотеки Аварии» задолженность перед приставами
SHOT: Музыканты «Дискотеки Аварии» не оплатили штраф ГИБДД за 2023 год
23 марта 2025, 11:16

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Музыканты «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов и Алексей Серов задолжали приставам, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что речь идет о «смешном штрафе» ГИБДД за 2023 год. За пару лет к нему прибавился сбор в десять тысяч рублей, добавляют обозреватели.
При этом доходы группы, согласно посту, растут. Таким образом, в конце прошлого года стоимость выступлений музыкального коллектива выросла на один миллион рублей, а за корпоратив «Дискотека Авария» берет 4,8 миллиона рублей.

Также известно, что в 2018 году Рыжов не мог покинуть страну из-за проблем с долгами. Тогда он собирался на семейный отдых в Италию. Долг перед налоговой тогда составлял примерно сто тысяч рублей.

Читайте также:

Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию

Юлия Ковальчук публично обратилась к мужу на фоне скандала

Беременная Ида Галич отложила свадьбу
#мир
#россия
#фссп
#долги
#деньги
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали
Mash: Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали
23 марта 2025, 11:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Жилина доставили в медицинское учреждение с сильной болью в брюшной полости. На данный момент пианиста оперируют.

Согласно информации канала, состояние дирижера стабильное. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

Читайте также:

Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени

Беременная Ида Галич отложила свадьбу

Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию
#госпитализация
#музыка
#музыкант
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате