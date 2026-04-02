СМИ насчитали у Бородиной почти полмиллиарда рублей активов

У ведущей Ксении Бородиной почти полмиллиарда рублей активов

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Телеведущая и амбассадор турецких брендов Ксения Бородина продолжает демонстрировать роскошный образ жизни без видимых ограничений.





Согласно данным, опубликованным телеграм-каналом «Звездач», недвижимость и транспорт знаменитости тянут на внушительную сумму. В активе Бородиной в Москве — четыре квартиры общей стоимостью 322 миллиона рублей. Также в Подмосковье у нее есть трехэтажный дом с отделкой из мрамора и коврами, оцененный в 70 миллионов рублей.



Кроме того, ведущая инвестирует в недвижимость за рубежом — строящийся объект в Дубае оценивается в 40 миллионов рублей. При этом статус резидента ОАЭ у нее уже есть, отмечают обозреватели.



Не забыли и тему автопарка. В гараже теледивы — автомобили от Rolls-Royce до Mercedes-Benz G-Class (знаменитый «гелик») совокупной стоимостью около 100 миллионов рублей. Как отмечает источник, на внедорожнике часто передвигается супруг ведущей Николай Сердюков. По данным СМИ, только за год на эту машину пришло штрафов за нарушение ПДД почти на 300 тысяч рублей.



